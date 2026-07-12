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Alcaraz se queda a 5.290 puntos de Sinner y a 320 de Zverev

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Redacción Deportes, 12 jul (EFE).- Carlos Alcaraz, aún de baja por la lesión en la muñeca derecha de la que se va recuperando y que le impide disputar partidos en el circuito ATP desde hace casi tres meses, se queda a 5.290 puntos del número 1 mundial, el italiano Jannik Sinner, y a 320 del número 2, alemán Alexander Zverev, después de la final de Wimbledon entre ambos que se llevó el primero por 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3 y 6-4.

El tenista murciano, de 23 años, cedió en el transcurso del tercer Grand Slam de la temporada el segundo puesto que tenía y que ahora corresponde a Zverev y su ausencia obligada en el All England Lawn Tennis y Croquet Club de Londres también le alejó aún más de Sinner. Ahora cuenta con 8.160 puntos por los 13.450 del transalpino y los 8.480 del germano.

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En juego este domingo estaba el título entre Jannik y Alexander, quienes también tenían la ocasión el primero de ellos de hacer más grande su ventaja al frente de la clasificación ATP y el segundo de acortarla. Ocurrió que ganó el favorito pese a verse superado en el primer set.

Sin duda que el hecho de no haber podido defender los muchos puntos que logró el pupilo de Samuel López en los torneos que ya se perdió este año y en los que destacó en 2025 le llevaron a verse relegado en la pelea por el cetro del tenis mundial. Carlos, quien hace un año conquistó el Masters 1.000 de Roma, Roland Garros y el ATP 500 de Queen's y fue subcampeón en el ATP 500 de Barcelona y en Wimbledon, perdió el número 1 y ahora es tercero.

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Esa situación tratará de que mejore para él cuando reaparezca aunque en este momento todavía no hay fecha para ello por mucho que se hable de que podría regresar en la gira veraniega sobre pista dura en Estados Unidos con el Masters 1.000 de Cincinnati y el US Open, otros dos campeonatos que se llevó en 2025.

Tras el trío de cabeza aparecen en el ranking internacional el canadiense Felix Auger-Aliassime con 4.740 puntos, el australiano Alex de Miñaur con 4.110, el estadounidense Ben Shelton con 3.770, el serbio Novak Djokovic con 3.760, el ruso Daniil Medvedev con 3.670, el italiano Flavio Cobolli con 3.460 y otro estadoundiense como Taylor Fritz, quien cierra el top 10 con 3.365 puntos.

El segundo español en la lista es el malagueño Alejandro Davidovich, vigésimo con 2.160; y el tercero el madrileño Rafael Jódar, quien aparece en la vitgésimo quinta posición con 1.927. EFE

Ij/sab

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