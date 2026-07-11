Temas del día de EFE España del domingo 12 de julio de 2026

INCENDIOS FORESTALES

Almería - El Infoca y la Unidad Militar de Emergencias, entre otros medios, continúan este domingo luchando contra el virulento incendio en Los Gallardos (Almería), que ha quemado ya 6.600 hectáreas, mientras la Guardia Civil sigue con las labores para identificar a las doce víctimas mortales.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ESPAÑA FRANCIA

Madrid - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistirá el próximo martes, 14 de julio, al desfile en París con motivo de la celebración del Día Nacional de Francia, una visita que realizará sin que se haya podido culminar aún la tramitación en España del Tratado de Amistad bilateral firmado en 2023.

PUBLICIDAD

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8022155529)

PARTIDOS SUMAR

Madrid - El partido Movimiento Sumar inaugura un nuevo ciclo en el que tratará de susbsistir bajo una dirección renovada, sin la presencia ya de Yolanda Díaz, y con la esperanza de revalidar el Gobierno en las próximas elecciones generales junto al resto de formaciones de la coalición Sumar.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto)

UE GIBRALTAR

Madrid - La convergencia fiscal en la imposición indirecta (IVA, tabaco) y la equiparación de derechos para los 15.000 trabajadores transfronterizos son las claves económicas de la entrada en vigor el 15 de julio del acuerdo sobre Gibraltar entre la Unión Europea y Reino Unido.

PUBLICIDAD

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023619495)

LEY AMNISTIA

Barcelona - El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) decidirá el próximo jueves si la amnistía de los delitos de terrorismo y malversación en el procés se ajusta a la normativa comunitaria, dos años después de aprobarse la ley, en una sentencia crucial para el futuro del expresidente catalán Carles Puigdemont.

PUBLICIDAD

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8022927690)

BEGOÑA GÓMEZ

Madrid - La Audiencia Provincial de Madrid se pronunciará este lunes sobre la decisión del juez Juan Carlos Peinado de enviar a juicio con jurado a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, aunque su resolución sobre este punto clave del proceso no se prevé que se conozca el mismo día, ya que una vez tomada se tiene que plasmar en un auto motivado.

PUBLICIDAD

(Texto a las 09:00; 841 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8022405892)

JUSTICIA GRATUITA

Madrid - Cuando se cumplen 30 años de la ley que regula la Justicia Gratuita y con una reforma en camino, los miles de abogados y procuradores que la prestan denuncian los problemas endémicos de financiación de un servicio mal pagado, con desigualdades entre las regiones y que a veces no se llega a cobrar.

PUBLICIDAD

(Texto a las 09:30; 744 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8007016807)

MIGUEL ÁNGEL BLANCO

Ermua (Bizkaia) - La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, participa en el acto que celebra el PP en Ermua en recuerdo al edil de ese partido Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA hace 29 años, en un homenaje en el que también intervendrán el presidente de esa formación en el País Vasco, Javier De Andrés, y la hermana del concejal, Mari Mar Blanco.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto)

- A las 11:00 horas

CONSUMO HELADOS

Madrid - El 86 % de los hogares en España compran helados, en concreto, lo hacen de media 9,5 veces al año; la temporada ha empezado bien con nuevos lanzamientos industriales y artesanos que ofrecen sabores cremosos o refrescantes y, en algunos casos, formatos pequeños que buscan un hueco en el segmento del picoteo.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023617320)

ECLIPSE SOLAR

Madrid - Cuenta atrás para el eclipse total de sol del 12 de agosto, que cruzará, justo al atardecer, el norte del país, desde Galicia hasta Baleares. A un mes del histórico evento, instituciones y observatorios calientan motores y se preparan para la gran cita astronómica, con actividades, planes de seguridad, movilidad y protección civil.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8009600943)

MIGUEL GILA

Madrid - En el 25 aniversario del fallecimiento de Miguel Gila (13 de julio de 2001), su hija Malena y los humoristas Goyo Jiménez, Sara Escudero y Manu Sánchez reivindican su legado y coinciden en que la actualidad política de hoy sería para Gila una auténtica fuente de inspiración, según comentan en sendas entrevistas con EFE.

(Texto a las 08:00; 803 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8000461178, 8000461182)

JAZZ VITORIA (Entrevista)

Vitoria - En la víspera del comienzo del 49 Festival de Jazz de Vitoria, su director, Iñigo Zarate, repasa en una entrevista con EFE los últimos detalles y los principales atractivos de la edición de este año, que cuenta con la actuación destacada, en su última jornada, del panameño Rubén Blades.

(Texto) (Foto)

DAVID UCLÉS

Jaén - Quesada (Jaén) ha inaugurado una ruta literaria basada en el exitoso libro "La península de las casas vacías" de David Uclés, que recrea los lugares y los personajes que inspiraron ese territorio mágico bautizado como Jándula.

(Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

Santander.- PARTIDOS PSOE.- Los candidatos en el PSOE de Cantabria a las primarias para elegir candidaturas a la Presidencia de Cantabria y a los Ayuntamientos de Santander y Torrelavega inician la campaña informativa.

11:00h.- Ermua (Bizkaia).- MIGUEL ÁNGEL BLANCO.- La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, participa en el acto que celebra el PP en Ermua en recuerdo al edil de ese partido Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA hace 29 años, en un homenaje en el que también intervendrán el presidente de esa formación en el País Vasco, Javier De Andrés, y la hermana del concejal Mari Mar Blanco. Frente al monolito.

12:00h.- Bilbao.- PARTIDOS PNV.- El presidente del PNV de Bizkaia, Iñigo Ansola, participa en un acto de homenaje a la ikurriña en Bilbao. Batzoki Bilbo Zaharra, c/ Tendería 17. (Texto)

SOCIEDAD

18:30h.- Zaragoza.- FEMINISMO HUMOR.- Las periodistas María Guerra (La Script) y Mariola Cubells (Cadena Ser) ponen en escena "Señoras y Señoras", un espectáculo que pone el foco en las mujeres nacidas a lo largo de la década de los años 60, una generación única en la historia de este país, que ha derribado buena parte de los esquemas que la sociedad diseñó para ellas. Teatro de las Esquinas.

21:00h.- Pamplona.- VIOLENCIA SEXUAL.- El Movimiento Feminista de Iruñerria convoca una concentración por las agresiones sexistas en lo que va de Sanfermines. Plaza del Castillo.

CULTURA Y TENDENCIAS

08:00h.- Pamplona.- SANFERMINES ENCIERRO.- Sexto encierro de los Sanfermines 2026 con la ganadería de La Palmosilla. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Gijón.- SEMANA NEGRA.- Acto de clausura de la Semana Negra de Gijón Carpa del encuentro.

18:30h.- Pamplona.- SANFERMINES TOROS.- Fortes, Fernando Adrián y Samuel Navalón lidian toros de la ganadería de La Palmosilla dentro de la Feria del Toro de Pamplona. Plaza de toros. (Texto) (Foto)

20:00h.- Zaragoza.- TEATRO AMATEUR.- La compañía Locos por Actuar pone en escena la obra “Todo Ubú” en la que une dos de las obras más representativas de Alfred Jarry: “Ubú rey” y “Ubú encadenado” para presentar mejor el recorrido que el autor tuvo con este personaje a lo largo de Teatro Arbolé.

20:30h.- Madrid.- TEATRO REAL.- Undécima semana de la ópera del Teatro Real, que vuelve a retransmitir en pantalla gigante en la plaza de Isabel II, frente a su fachada, varios títulos operísticos, como 'Romeo y Julieta' o 'Il Trovatore', entre el jueves 9 y el domingo 12 de julio, día en el que también se ha organizado por la mañana la tradicional jornada de puertas abiertas. Plaza de Isabel II.

21:00h.- Sanxenxo (Pontevedra).- JUAN LUIS GUERRA.- Concierto de Juan Luis Guerra en una noche latina en la que también actúan Grupo Manía y Gente de Zona. Estadio de Baltar. (Texto) (Foto)

22:00h.- València.- MÚSICA CONCIERTO.- Luz Casal actúa en el festival FAR València con su último trabajo, "Me voy a permitir". Marina Norte.

22:00h.- Playa del Inglés (Gran Canaria).- MÚSICA TROMPETA.- Concierto de Gábor Tarkövi, Clement Saunier, Jame Fountine, Merrie Klazek y Juan A. Martínez, acompañados al piano por Víctor Naranjo, en el Festival Internacional de Trompeta de Maspalomas. Templo Ecuménico.

EFE

srm

Redacción EFE Nacional (34)913 46 71 86

Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245