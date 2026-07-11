Sin minutos aún para Zubimendi, Grimaldo, Eric García, Víctor Muñoz, Raya y Joan García

Los Ángeles (EE.UU.), 11 jul (EFE).- A falta ya tan solo de dos partidos, Alejandro Grimaldo, Eric García, Martin Zubimendi y Víctor Muñoz, más los porteros David Raya y Joan García, son los seis efectivos de la selección española de la lista de 26 de Luis de la Fuente que aún no han disputado ningún minuto en el Mundial 2026.

Ni en el 0-0 contra Cabo Verde, ni en el 4-0 a Arabia Saudí, ni en el 0-1 a Uruguay, ni en el 3-0 a Austria, ni en el 1-0 a Portugal, ni tampoco este viernes en el 2-1 a Bélgica, ni dentro de los veinte jugadores que ya ha empleado el técnico a lo largo del torneo, dieciséis de ellos con al menos un duelo de inicio, han tenido recorrido ninguno de los seis.

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No ha habido sitio aún para Martin Zubimendi, centrocampista del Arsenal, que también perdió peso en el conjunto de Mikel Arteta en el tramo final de la temporada en el campeón de la liga inglesa y finalista de la Liga de Campeones, pero que fue indiscutible casi todo el curso, como siempre lo ha sido para De la Fuente, aunque con el condicionante que supone competir por ese puesto con Rodrigo Hernández, un fijo.

A pleno rendimiento, el medio centro del Mánchester City es completamente irrebatible para el seleccionador en las alineaciones titulares, como ha ocurrido en este Mundial.

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“Rodrigo es el faro de este equipo, un jugador con una clarividencia excepcional, por eso es el mejor jugador del mundo en su posición, y detrás está Martín Zubimendi, que es el segundo mejor jugador del mundo en esa posición”, expuso el seleccionador después de la victoria en los octavos de final de esta competición contra Portugal (0-1).

Marc Cucurella lo ha jugado todo en el lateral izquierdo, cada uno de los 614 minutos (sólo él, Pau Cubarsí y Unai Simón lo han hecho en esta fase final), con lo que tampoco ha habido espacio para Alejandro Grimaldo, que también puede ser una opción para el extremo. No ha jugado ni en un lado ni en otro.

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Fichado por el Atlético de Madrid e internacional en 14 ocasiones hasta ahora, durante la concentración expresó sus sensaciones por no haber disputado ningún minuto. Cuando habló aún solo había transcurrido la primera fase. Empezaban las eliminatorias. “Sí se hace complicado. Yo voy a hablar por mí personalmente. Vengo de un año muy bueno, estoy en una forma increíble, claro que me gustaría jugar, pero entiendo que hay que respetar a los compañeros y al entrenador”, expuso entonces el lateral izquierdo.

“Entreno de la mejor forma para estar preparado, para cuando llegue mi momento, pero no te voy a mentir: es complicado no poder tener minutos y poder ayudar dentro del campo. Estoy ayudando desde fuera del campo y preparándome para cuando llegue mi momento”, expresó entonces desde la concentración de España en Estados Unidos.

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Tampoco ha jugado Eric García, llamado en la última convocatoria por De la Fuente para el Mundial. Ni siquiera su polivalencia ha abierto un espacio para disputar minutos hasta el momento. El central del Barcelona ya estuvo presente en el Mundial 2022 en Catar, entonces con Luis Enrique Martínez como seleccionador, pero tampoco llegó a debutar. Espera su momento.

El caso de Víctor Muñoz ha tenido condicionantes. El nuevo extremo del Liverpool empezó lesionado la concentración y no estuvo disponible en los primeros tres choques de su equipo por una dolencia muscular de la que se resintió ya inmerso en los entrenamientos en el Mundial 2026.

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Lamine Yamal es fijo en el extremo derecho. Por la izquierda se ha consolidado Álex Baena y también están las opciones de Nico Williams y Yéremy Pino, cuyo protagonismo ha sido menor hasta ahora por sus percances en forma de lesiones, aunque el extremo del Athletic habría sido titular en condiciones normales.

En la portería, fijo Unai Simón, ni David Raya ni Joan García han jugado tampoco ningún minuto, aunque en el caso de los porteros es más natural en una competición de este tipo, además con el añadido de que España se jugó el pase en la última jornada de la fase de grupos. No hubo ningún encuentro ‘puente’, intrascendente, en el que rotar más los minutos en el equipo.

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.1. Marc Cucurella: 614 minutos:

.+. Pau Cubarsí: 614 minutos.

.+. Unai Simón: 614 minutos.

.4. Aymeric Laporte: 610 minutos.

.5. Rodrigo Hernández: 605 minutos.

.6. Mikel Oyarzabal: 519 minutos.

.7. Pedri González: 470 minutos.

.8. Lamine Yamal: 454 minutos.

.9. Pedro Porro: 410 minutos.

10. Dani Olmo: 373 minutos.

11. Álex Baena: 354 minutos.

12. Ferran Torres: 251 minutos.

13. Fabián Ruiz: 218 minutos.

14. Marcos Llorente: 203 minutos.

15. Mikel Merino: 180 minutos.

16. Pablo Páez, ‘Gavi’: 85 minutos.

17. Nico Williams: 84 minutos.

18. Yéremy Pino: 83 minutos.

19. Marc Pubill: 3 minutos.

20. Borja Iglesias: 1 minuto.

21. Eric García: 0 minutos.

.+. Joan García: 0 minutos.

.+. Alejandro Grimaldo: 0 minutos.

.+. Víctor Muñoz: 0 minutos.

.+. David Raya: 0 minutos.

.+. Martín Zubimendi: 0 minutos. EFE