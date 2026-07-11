Scaloni lleva oyendo que ayudan a Argentina desde que tiene "uso de razón"

Kansas City (EE.UU.), 10 jul (EFE).- Lionel Scaloni afirmó este viernes que las acusaciones de que ayudan a Argentina en los Mundiales las lleva oyendo desde que tiene "uso de razón" y que eso demuestra que "hay gente que no quiere que gane" la Albiceleste.

"No viene de ahora. Desde que tengo uso de razón siempre nos lo dijeron. Esto lo utilizamos para demostrar (a la plantilla) que hay gente que no quiere que gane Argentina, pasa con las grandes selecciones. A lo mejor con nosotros hay más gente que quiere que no ganemos, también porque ganamos la última. Eso lo utilizamos de algún modo con los jugadores para que se rebelen", dijo en conferencia de prensa el técnico de la Albiceleste.

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"Pero con el VAR y todo lo que hay es muy difícil que te ayuden. Lo que pasa es que luego en las redes sociales se magnifica todo y ahí empieza el debate. Pero hoy es muy difícil que te favorezcan", añadió. EFE

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