Reabierta al tráfico la A-7 tras permanecer cortada por el incendio de Los Gallardos

Madrid, 11 jul (EFE).– La autovía A-7 ha sido reabierta completamente al tráfico en la madrugada de este sábado tras permanecer cortada debido a la evolución del incendio forestal de Los Gallardos (Almería).

La circulación se ha restablecido en el tramo comprendido entre los kilómetros 709 y 714 en sentido Almería, según ha informado Emergencias 112 Andalucía en una publicaciónen la red social X,

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Este tramo había sido cerrado al mediodía del viernes en lo que supuso el segundo corte de la autovía en pocas horas, después de que a las 4:00 de la madrugada se hubiera reabierto tras un cierre inicial motivado por la proximidad de las llamas.

Las complicaciones en la vía se debieron a un cambio en la dirección del viento, que propició que el fuego retornara hacia el núcleo poblacional de Los Gallardos, especialmente a la zona del barranco de Alfaix, donde se ordenó el desalojo de 250 vecinos.

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En total, el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha elevado a 600 la cifra de evacuados, de los cuales 193 permanecen acogidos en el teatro de Lubrín, el polideportivo de Garrucha y un convento en Antas, donde se atiende a una población vulnerable de niños, ancianos y enfermos. EFE