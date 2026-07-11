Principio de acuerdo entre Celta y Levante para la cesión de Hugo Sotelo

Vigo, 11 jul (EFE).- Celta y Levante han llegado a un principio de acuerdo para que el centrocampista Hugo Sotelo juegue, en calidad de cedido, la temporada 2026-27 en el conjunto valenciano.

La irrupción de Miguel Román hizo que el canterano celeste, que el próximo mes de diciembre cumplirá 23 años, perdiera protagonismo en el equipo de Claudio Giráldez. En el último curso liguero, Sotelo disputó veinte partidos de LaLiga, 16 de ellos como titular, y 7 de la Liga Europa, acumulando poco más de 1.500 minutos de juego.

PUBLICIDAD

Fuentes del club gallego confirmaron a EFE que la operación podría cerrarse en las próximas horas porque solo falta concretar si se incluye una opción de compra para el Levante en el contrato. EFE

dmg/jpd