Parada la nuclear de Vandellós II (Tarragona) por la presurización de una válvula de vapor

Tarragona, 11 jul (EFE).- La central nuclear de Vandellós II, en Tarragona, ha sido parada manualmente este sábado tras detectarse un incidente de presurización en la cámara superior del actuador de una de las válvulas de aislamiento de vapor principal.

La Asociación Nuclear Ascó Vandellós II (ANAV), que gestiona la central, ha informado en un comunicado de que ha notificado esta parada al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a las 16:01 horas, "siguiendo los procedimientos establecidos para su parada manual".

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"Tal y como está establecido en los procedimientos de operación de la central ante esta situación, se ha realizado la parada manual del reactor y su desconexión de la red eléctrica", destaca el comunicado.

Indica el gestor de la central que todos los sistemas de seguridad "han actuado de acuerdo al diseño previsto y ya se está trabajando para obtener las condiciones adecuadas para poder intervenir en dicha válvula de manera segura".

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Subraya la ANAV que esta incidencia no ha tenido impacto "en los trabajadores de la instalación, ni en el público o el medio ambiente". EFE

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