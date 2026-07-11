Espana agencias

Miles de noruegos 'toman' Miami Beach antes de los cuartos de final contra Inglaterra

Guardar
Google icon

Miami (EE.UU.), 10 jul (EFE).- Miles de aficionados noruegos tomaron este viernes Miami Beach al grito de 'ro' (remar, en noruego) para recrear la ya icónica celebración en la víspera del partido de cuartos de final del Mundial contra Inglaterra.

Rodeados por la arena de la playa y las palmeras, las camisetas rojas con la cruz azul y blanca se unieron al unísono en largas filas humanas para simular que remaban un barco vikingo, acompañados de decenas de turistas que se sumaron al festejo.

PUBLICIDAD

El número de hinchas noruegos en el sur de Florida no ha parado de crecer en los últimos días, desde que la selección escandinava eliminó a Brasil en octavos de final.

"Hicimos dos grandes remadas hoy para activar la energía y mostrar nuestro apoyo a los chicos antes de mañana", dijo a EFE Peter, uno de estos aficionados que vestía un pantalón con un diseño de mosaico con la bandera noruega.

PUBLICIDAD

Junto a él, decenas de personas paseaban por la popular Ocean Drive vestidos con gorros vikingos y banderas en la espalda, la mayoría de ellos con la camiseta de Erling Haaland.

El ariete del Manchester City es el principal artífice de la gesta que está logrando Noruega en el Mundial, con siete de los doce tantos que acumula todo el equipo en el torneo.

Algún aficionado, incluso, rindió homenaje al coloso vikingo con caretas con su rostro, mientras canciones típicas noruegas, y otras no tan locales, resonaban en los altavoces de los bares de la zona.

"No me esperaba llegar hasta aquí, necesito pellizcarme cada día, pero ahora que estamos en cuartos creo que podemos llegar hasta el final; tenemos al mejor delantero del mundo", resaltó Peter.

Noruega buscará un puesto entre las cuatro mejores selecciones del torneo el sábado ante Inglaterra en el Hard Rock Stadium de Miami, una instancia inédita para la selección escandinava, que nunca antes había pasado de octavos de final en un Mundial.

Alcanzó ese resultado en su última participación, en Francia 1998.

La iconografía vikinga ha acompañado a la selección noruega desde el inicio del Mundial, y después de cada victoria los jugadores se suman al ritual desde el césped, remando al ritmo que marcan los golpes de tambor de su capitán, Martin Odegaard, o del propio Haaland, tras el triunfo contra Brasil.

"Aquí vienen los vikingos", destacó este viernes en la red social X el delantero, en una publicación para animar a la afición antes del partido contra Inglaterra.

Será un partido especial para Haaland, nacido en la localidad inglesa de Leeds hace 25 años, y que se enfrentará a varios compañeros 'citizens' y rivales en la Premier League.EFE

(foto) (video)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Clima en España: temperatura y probabilidad de lluvia para Málaga este 11 de julio

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en España: temperatura y probabilidad de lluvia para Málaga este 11 de julio

Pronóstico del clima en Madrid este sábado: temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Pronóstico del clima en Madrid este sábado: temperatura, lluvias y viento

Temperaturas en Barcelona: prepárate antes de salir de casa

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Temperaturas en Barcelona: prepárate antes de salir de casa

Así queda la lista de finalistas de ‘Tu cara me suena 13’ tras una semifinal con máxima tensión

La última gala repartió las plazas para la final con apenas ocho puntos de diferencia entre los aspirantes

Así queda la lista de finalistas de ‘Tu cara me suena 13’ tras una semifinal con máxima tensión

La mano de De la Fuente y el pie de Merino llevan a España otra vez al triunfo

El seleccionado español eliminó a Bélgica tras ganarle por 2 a 1, sigue en alza y ya es uno de los 4 mejores del mundo

La mano de De la Fuente y el pie de Merino llevan a España otra vez al triunfo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo ordena investigar el tráfico de billeteras digitales de Alvise y los libros de cuentas de Se Acabó La Fiesta

El Supremo ordena investigar el tráfico de billeteras digitales de Alvise y los libros de cuentas de Se Acabó La Fiesta

El juez Pedraz imputa al exjefe de gabinete de Sánchez y acredita el volcado de su móvil por su presunta implicación en el caso Leire

Al menos doce muertos y 23 personas desaparecidas por el incendio de Los Gallardos, en Almería: “Es una tragedia sin precedentes”

El Colegio Oficial de Psicología de Cataluña investiga a Julia Lüderwaldt, la terapeuta de los Andic, por intrusismo profesional y mala práctica

George Orwell, escritor y periodista: “El lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras suenen verídicas y el asesinato respetable”

ECONOMÍA

El Gobierno busca piso: recibe 131 propuestas de inmuebles en la convocatoria de compra de viviendas a particulares y empresas

El Gobierno busca piso: recibe 131 propuestas de inmuebles en la convocatoria de compra de viviendas a particulares y empresas

Nueva polémica de Vito Quiles: Facua le denuncia por “engañar” a los consumidores con su tienda de camisetas

Cobro del equipaje en cabina e indemnizaciones congeladas: la OCU considera un “retroceso” el nuevo Reglamento europeo de pasajeros aéreos

Absentismo laboral no significa no querer trabajar: las plantillas envejecidas y la explosión de la salud mental disparan las bajas en España

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades

DEPORTES

La mano de De la Fuente y el pie de Merino llevan a España otra vez al triunfo

La mano de De la Fuente y el pie de Merino llevan a España otra vez al triunfo

Así te hemos contado la victoria de España sobre Bélgica en el partido de cuartos de final del Mundial

Mikel Merino, salvador de España y récord histórico en los Mundiales: “Todavía no me lo creo”

Partidos del Mundial 2026, hoy 11 de julio: hora, estadios y cómo ver en vivo los cuartos de final

Los memes más graciosos del partido de España y Bélgica: de ‘Mikel Nazario’ al gafe de IShowSpeed