Miles de noruegos 'toman' Miami Beach antes de los cuartos de final contra Inglaterra

Miami (EE.UU.), 10 jul (EFE).- Miles de aficionados noruegos tomaron este viernes Miami Beach al grito de 'ro' (remar, en noruego) para recrear la ya icónica celebración en la víspera del partido de cuartos de final del Mundial contra Inglaterra.

Rodeados por la arena de la playa y las palmeras, las camisetas rojas con la cruz azul y blanca se unieron al unísono en largas filas humanas para simular que remaban un barco vikingo, acompañados de decenas de turistas que se sumaron al festejo.

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El número de hinchas noruegos en el sur de Florida no ha parado de crecer en los últimos días, desde que la selección escandinava eliminó a Brasil en octavos de final.

"Hicimos dos grandes remadas hoy para activar la energía y mostrar nuestro apoyo a los chicos antes de mañana", dijo a EFE Peter, uno de estos aficionados que vestía un pantalón con un diseño de mosaico con la bandera noruega.

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Junto a él, decenas de personas paseaban por la popular Ocean Drive vestidos con gorros vikingos y banderas en la espalda, la mayoría de ellos con la camiseta de Erling Haaland.

El ariete del Manchester City es el principal artífice de la gesta que está logrando Noruega en el Mundial, con siete de los doce tantos que acumula todo el equipo en el torneo.

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Algún aficionado, incluso, rindió homenaje al coloso vikingo con caretas con su rostro, mientras canciones típicas noruegas, y otras no tan locales, resonaban en los altavoces de los bares de la zona.

"No me esperaba llegar hasta aquí, necesito pellizcarme cada día, pero ahora que estamos en cuartos creo que podemos llegar hasta el final; tenemos al mejor delantero del mundo", resaltó Peter.

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Noruega buscará un puesto entre las cuatro mejores selecciones del torneo el sábado ante Inglaterra en el Hard Rock Stadium de Miami, una instancia inédita para la selección escandinava, que nunca antes había pasado de octavos de final en un Mundial.

Alcanzó ese resultado en su última participación, en Francia 1998.

La iconografía vikinga ha acompañado a la selección noruega desde el inicio del Mundial, y después de cada victoria los jugadores se suman al ritual desde el césped, remando al ritmo que marcan los golpes de tambor de su capitán, Martin Odegaard, o del propio Haaland, tras el triunfo contra Brasil.

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"Aquí vienen los vikingos", destacó este viernes en la red social X el delantero, en una publicación para animar a la afición antes del partido contra Inglaterra.

Será un partido especial para Haaland, nacido en la localidad inglesa de Leeds hace 25 años, y que se enfrentará a varios compañeros 'citizens' y rivales en la Premier League.EFE

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