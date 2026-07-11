Mejora el incendio de Ávila, pero se mantienen en nivel 1 los de León y Palencia

(Actualiza NA6226 con la bajada a nivel 0 del incendio de El Barraco, en Ávila)

Valladolid, 11 jul (EFE).- Castilla y León ha mejorado la situación de los incendios en la Comunidad al pasar a índice de gravedad potencial (IGR) 0 el fuego de El Barraco (Ávila), aunque mantiene con nivel 1 los de Caboalles de Arriba (León) y de Villarobejo (Palencia).

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La Consejería de Medio Ambiente y Energía de la Junta ha señalado a través de su perfil de X que ya no existe riesgo para la población ni para los bienes distintos de la naturaleza forestal, por lo que las llamas pueden ser controladas con los medios previstos en el plan Infocal.

En la extinción del fuego de El Barraco, que llegó a tener un nivel de peligrosidad 2 al obligar a cortar la N-403 y la AV-902, han pasado un total de 63 medios y ahora más de una veintena trabajan en la contención del fuego y evitar que se reavive.

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Según han confirmado fuentes de la Junta de Castilla y León a la Agencia EFE, el fuego habría calcinado más de 250 hectáreas desde que se declaró.

Por otra parte, en Villarobejo (Palencia) se ha declarado un incendio de IGR1 al tardar más de 12 horas en estabilizarlo y por el riesgo que pueden suponer para masas arboladas de más de 30 hectáreas.

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La web del plan Infocal también detalla que en los trabajos de extinción han operado 27 medios, entre técnicos y agentes medioambientales; cuatro cuadrillas terrestres, tres autobombas, dos buldózeres, dos unidades de la Elif/Brif, dos medios aéreos y otros sin especificar.

Por su parte, en el incendio en Caboalles de Arriba, dependiente del municipio de Villablino y que se declaró el pasado 7 de julio probablemente por la caída de un rayo, han trabajado un total de 52 medios, con once medios que se ocupan de sofocar las llamas en este momento.

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La Consejería de Medio Ambiente y Energía de la Junta ha indicado en su perfil de X que continúan los trabajos en "zonas de elevada pendiente y rodeados de matorral, realizando una línea de remate".

Además del fuego de El Barraco (Ávila), los otros incendios activos con IGR 0 son los Carrión de los Condes (Palencia), y Ribota de Sajambre, Canseco y Remolina y La Faba-Barguelas, los cuatro últimos en la provincia de León. EFE

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aag-fsm/luc