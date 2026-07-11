Espana agencias

Mejora el incendio de Ávila, pero se mantienen en nivel 1 los de León y Palencia

Guardar
Google icon

(Actualiza NA6226 con la bajada a nivel 0 del incendio de El Barraco, en Ávila)

Valladolid, 11 jul (EFE).- Castilla y León ha mejorado la situación de los incendios en la Comunidad al pasar a índice de gravedad potencial (IGR) 0 el fuego de El Barraco (Ávila), aunque mantiene con nivel 1 los de Caboalles de Arriba (León) y de Villarobejo (Palencia).

PUBLICIDAD

La Consejería de Medio Ambiente y Energía de la Junta ha señalado a través de su perfil de X que ya no existe riesgo para la población ni para los bienes distintos de la naturaleza forestal, por lo que las llamas pueden ser controladas con los medios previstos en el plan Infocal.

En la extinción del fuego de El Barraco, que llegó a tener un nivel de peligrosidad 2 al obligar a cortar la N-403 y la AV-902, han pasado un total de 63 medios y ahora más de una veintena trabajan en la contención del fuego y evitar que se reavive.

PUBLICIDAD

Según han confirmado fuentes de la Junta de Castilla y León a la Agencia EFE, el fuego habría calcinado más de 250 hectáreas desde que se declaró.

Por otra parte, en Villarobejo (Palencia) se ha declarado un incendio de IGR1 al tardar más de 12 horas en estabilizarlo y por el riesgo que pueden suponer para masas arboladas de más de 30 hectáreas.

La web del plan Infocal también detalla que en los trabajos de extinción han operado 27 medios, entre técnicos y agentes medioambientales; cuatro cuadrillas terrestres, tres autobombas, dos buldózeres, dos unidades de la Elif/Brif, dos medios aéreos y otros sin especificar.

Por su parte, en el incendio en Caboalles de Arriba, dependiente del municipio de Villablino y que se declaró el pasado 7 de julio probablemente por la caída de un rayo, han trabajado un total de 52 medios, con once medios que se ocupan de sofocar las llamas en este momento.

La Consejería de Medio Ambiente y Energía de la Junta ha indicado en su perfil de X que continúan los trabajos en "zonas de elevada pendiente y rodeados de matorral, realizando una línea de remate".

Además del fuego de El Barraco (Ávila), los otros incendios activos con IGR 0 son los Carrión de los Condes (Palencia), y Ribota de Sajambre, Canseco y Remolina y La Faba-Barguelas, los cuatro últimos en la provincia de León. EFE

aag-fsm/luc

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La familia con 4 hijos que se fue a vivir a una casa autosuficiente en medio de la naturaleza: “Nuestros hijos no van al colegio”

Tenían una empresa, una vivienda amplia y una familia numerosa, pero esa estabilidad no iba acompañada de satisfacción personal

La familia con 4 hijos que se fue a vivir a una casa autosuficiente en medio de la naturaleza: “Nuestros hijos no van al colegio”

La relación de Erling Haaland con la princesa Ingrid Alexandra más allá de su abrazo viral sin camiseta: se conocen desde hace años y él ha estado en su casa

La heredera noruega y la estrella del fútbol jugaron juntos hace cuatro años en un partido amistoso en el palacio de Skaugum

La relación de Erling Haaland con la princesa Ingrid Alexandra más allá de su abrazo viral sin camiseta: se conocen desde hace años y él ha estado en su casa

La mansión de 1,5 millones de euros en Verona que no tiene dueño después de encontrar a los propietarios momificados dentro

El matrimonio de Marco Steffanoni y Maria Teresa Nizzola optó por vivir completamente apartado de la sociedad durante años

La mansión de 1,5 millones de euros en Verona que no tiene dueño después de encontrar a los propietarios momificados dentro

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Enma López gana el primer pulso a Reyes Maroto y el aparato del PSOE para ser alcaldesa de Madrid: la concejal logra los avales y fuerza las primarias

Enma López gana el primer pulso a Reyes Maroto y el aparato del PSOE para ser alcaldesa de Madrid: la concejal logra los avales y fuerza las primarias

Feijóo se reivindica tras las polémicas por la ley de nietos y las bajas laborales: “¿Sabéis lo que os digo? Que me da igual”

“Cada juez tiene su librillo”: qué hay detrás de la espera de las hijas y la secretaria de Zapatero para declarar en la Audiencia Nacional como investigadas

El PP sigue siendo el principal obstáculo para el fichaje digital, la gran herramienta de las empresas para actuar contra el absentismo laboral

El Supremo ordena investigar el tráfico de billeteras digitales de Alvise y los libros de cuentas de Se Acabó La Fiesta

ECONOMÍA

La mansión de 1,5 millones de euros en Verona que no tiene dueño después de encontrar a los propietarios momificados dentro

La mansión de 1,5 millones de euros en Verona que no tiene dueño después de encontrar a los propietarios momificados dentro

Una mujer gana 15 millones de euros en lotería y su madre tira el billete a la basura: “Soy la persona con peor suerte del mundo”

Larga duración, edad avanzada y baja formación: el perfil de los parados que frena el crecimiento de empleo en España

La banca española es inmune a la incertidumbre global y alcanza máximos en rentabilidad, solvencia y calidad de activos

El Gobierno busca piso: recibe 131 propuestas de inmuebles en la convocatoria de compra de viviendas a particulares y empresas

DEPORTES

Kane contra Haaland, Bellingham contra Odegaard: duelo de estrellas por un billete a las semifinales del Mundial 2026

Kane contra Haaland, Bellingham contra Odegaard: duelo de estrellas por un billete a las semifinales del Mundial 2026

La canción que Haaland hizo junto a sus amigos antes de convertirse en futbolista y que se ha convertido ahora en número 1 en Noruega

“Brujería” o “alerta roja”: la prensa internacional alucina con España y pone en sobreaviso a Francia y Argentina

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 11 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Es oficial: Morten Hjulmand, nuevo jugador del Atlético de Madrid hasta 2031