Marcos Alonso: "Han marchado jugadores importantes, tienen que llegar buenos relevos"

Vigo, 11 jul (EFE).- El defensa Marcos Alonso avisó este sábado de que el Celta necesita incorporar a buenos futbolistas en este mercado veraniego porque la exigencia en el curso 2026-27 será "mayor" que en sus dos primeros años como celeste.

"La gente se acostumbra, la exigencia será mayor que los últimos dos años, seguro. Nosotros tenemos que estar enfocados en nuestro trabajo, en seguir creciendo como equipo. Tenemos buena base de estos dos años para saber que con trabajo, con humildad y esfuerzo podemos sacar las cosas adelante. Esperemos que el club y Marco hagan bien su trabajo. Está claro que llevamos dos años en los que salen jugadores importantes, por eso tienen que llegar buenos relevos también", manifestó en rueda de prensa.

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El exfutbolista de Real Madrid, Chelsea o FC Barcelona, entre otros, admitió que este año ha tenido "alguna oferta importante", pero "el buen ambiente" del vestuario celeste y, sobre todo, la oportunidad de darle "continuidad" al proyecto que ha construido Claudio Giráldez le han animado a seguir en Vigo.

"Hubo bastantes mensajes de compañeros, de miembros del staff, con ganas de que me quedara y eso influyó en la decisión", confesó Marcos Alonso, quien el curso pasado fue el futbolista más utilizado por el técnico gallego y en el que más minutos tuvo de su larga carrera deportiva.

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"Aunque de vez en cuando lea por ahí que si tengo problemas físicos o si estoy pensando en la retirada, la temporada pasada fue la que más minutos jugué de mi carrera. A mí lo que me gusta es competir y el día que no me vea para competir me iré para casa. De momento me encuentro bastante bien. A lo mejor estoy en el mejor momento de mi carrera, pero no estoy haciendo ninguna cosa especial", explicó.

Por su parte, el director de fútbol del Celta, el mexicano Marco Garcés, agradeció al futbolista madrileño que decidiera alargar su carrera en Balaídos pese a tener "varias ofertas" porque aportará "ese nivel de poso, experiencia y competitividad" al grupo.

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"Marcos es un ganador, siempre quiere ganar. Cuando bajo al vestuario después de los partidos siempre veo en él ese ánimo de querer ganar. Es algo que nos viene muy bien y que necesitamos", manifestó. EFE

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