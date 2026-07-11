Lucía Redondo encara sin miedo y con ganas de revancha la maratón marcha de Birmingham

Fernando Pérez Soto

León, 11 jul (EFE).- La atleta madrileña de 22 años Lucía Redondo encara sin miedo, aunque sí con "respeto" y ganas de "desquitarse", la competición por el título europeo en categoría absoluta de maratón marcha, 35 kilómetros, que se celebra a mediados de agosto en Birmingham (Reino Unido).

PUBLICIDAD

Redondo forma parte del Sprint Club Atletismo León que dirige José Antonio Quintana y que se prepara durante estos días en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de León, y afronta con la "máxima ilusión y ambición" la competición en suelo inglés, según explica en una entrevista con la Agencia EFE.

Sin embargo, la marchadora, campeona de España en categorías menores en los 10 y 20 kilómetros marcha, sabe que sus deseos no deben suponer "una presión añadida" y tiene como objetivo continuar su evolución.

PUBLICIDAD

Redondo comparte filas con compañeras con aspiraciones a aumentar el medallero, como Raquel González o Laura Monje, un combinado que tiene como referencia a la medallista olímpica, mundial y europea María Pérez, que también participará en la media maratón marcha.

"Somos un equipo tremendamente potente y competitivo y, por eso, hay que aspirar a todo", subraya Lucía Redondo, que destaca que su objetivo en el CAR leonés es "ir adquiriendo el nivel de forma progresivo, metiendo kilómetros y exigencia de cara a llegar en las mejores condiciones a la cita del 15 de agosto".

PUBLICIDAD

Después están previstas tres semanas en altura, en el pirineo en Font Romeu, para después participar en el campeonato de España absoluto en Málaga de finales de julio y poner rumbo a Reino Unido a mediados de agosto.

Redondo intentará "desquitarse" de las dos últimas competiciones disputadas, en las que estuvo por debajo de sus expectativas por problemas en el avituallamiento e hicieron que se perdiera la Copa del Mundo en Brasil.

PUBLICIDAD

Entre sus expectativas, que comparte con su entrenador, se encuentran el poder pelear por una plaza de finalista en la cita continental y colocarse entre las ocho primeras clasificadas, algo que cree a su alcance.

"Hay que ir con calma y jugársela cuando llegue el momento de la carrera, pero sin entrar en pánico ni cebarse en exceso en un principio", asegura.

PUBLICIDAD

Antes de llegar a Birmingham, el objetivo de la atleta del Sprint Club Atletismo León es "competir al máximo" en el nacional y afrontar la prueba de tan solo 10 kilómetros "con un test para saber el estado de forma después de la concentración en altura". EFE

1010625

fps/fsm/jpd

(foto)