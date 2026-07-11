Las tormentas dejan este sábado más de 4.000 rayos en Galicia e importantes granizadas

Portas (Pontevedra), 11 jul (EFE).- Las tormentas que este sábado han afectado principalmente al sur de A Coruña, centro y sur de la provincia de Lugo y al norte de Pontevedra han dejado más de 4.000 rayos, según los registros de MeteoGalicia, e importantes granizadas.
El adverso meteorológico ha afectado a dos grandes citas musicales en la comunidad, el Gozo Festival en Santiago que tuvo que interrumpirse como informó por redes la organización, y el Portamérica, en Portas (Pontevedra), donde los pedriscos de gran tamaño empezaron a caer justo antes del turno del cantante Xoel López.
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La Xunta ya había activado para esta jornada una alerta naranja por actividad eléctrica y precipitaciones que han sorprendido también a muchos bañistas que han abandonado rápidamente los arenales, como se ha podido ver en algunos vídeos ya virales.
Este domingo está activada la alerta naranja por lluvias en la Mariña lucense. EFE
(foto) (vídeo)
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