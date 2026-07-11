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Las líderes de Sumar reivindican el papel del partido para gobernar y tejer alianzas

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Madrid, 11 jul (EFE).- Las nuevas líderes de Movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero y Rosa Martínez, han elogiado este sábado el trabajo de la fundadora del partido, Yolanda Díaz, y ante el nuevo ciclo electoral han reivindicado el papel de la formación para revalidar el Gobierno y tejer alianzas con la izquierda.

"Es nuestra responsabilidad, y desde Movimiento Sumar la asumimos con toda la humildad y el empeño, contribuir a la causa común de conseguir una mayoría plurinacional progresista que permita seguir conquistando derechos", ha dicho en el acto de cierre de la asamblea la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez.

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Junto a ella ha sido elegida también como nueva líder del partido la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero.

Ambas asumirán las riendas del partido tras una grave crisis interna que acabó con la dimisión de la anterior líder, Lara Hernández, a la que no han mencionado en sus discursos.

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A la que sí han mencionado entre elogios ha sido a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que fundó la formación en 2023 y ha seguido el cierre de la asamblea sentada en primera fila junto al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, desvinculada ya de la vida orgánica del partido.

También la eurodiputada de Sumar, Estrella Galán, ha ensalzado a Yolanda Díaz el comienzo del acto, celebrado en el auditorio del Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos, en Madrid, y al que han asistido poco más de 200 personas.

"Yolanda, nos ha dejado muy alto el nivel", le ha dicho a la también ministra de Trabajo, que se ha levantado para dar un abrazo a la eurodiputada mientras el público gritaba "Yolanda, Yolanda".

Entre los asistentes había representantes de IU, Más Madrid y los comunes, los partidos que junto con Movimiento Sumar están involucrados en la refundación de la coalición Sumar, a la espera aún de elegir un nuevo candidato.

Barbero ha puesto este espacio como modelo de alianza en la izquierda y ha asegurado que no es "una suma de siglas", sino "un proyecto compartido entre organizaciones que saben que hay momentos en los que defender la propia identidad consiste, precisamente, en ser capaces de construir con quien no piensa idéntico".

La identidad propia de Movimiento Sumar ha sido otro de los ejes de los discursos de las nuevas líderes.

"Somos un proyecto necesario e imprescindible en el panorama político actual", ha afirmado Martínez, que ha reconocido la necesidad de que la formación tenga un mayor arraigo territorial y ha instado a "salir a la ofensiva" en las próximas elecciones, entre ellas las generales, previstas en 2027.

Por su parte, Barbero ha mandado un mensaje directo a sus actuales socios del PSOE en el Gobierno de coalición, al avisar de que el año que queda de legislatura "no puede convertirse en una sala de espera" y ha instado a los socialistas a tomar medidas en materias como vivienda.

"El goteo de procesos y sospechas que pesan desde hace semanas sobre el Partido Socialista exige una respuesta política a la altura. Porque la ejemplaridad no se proclama. Se demuestra. Y la mejor manera de demostrarla no es parando la legislatura. Es acelerándola", ha señalado.

También han intervenido el secretario general de UGT, Pepe Álvarez; la secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO, Carolina Vidal, que ha excusado la ausencia de Unai Sordo; además de representantes de la Izquierda Europea y el Partido Verde Europeo. EFE

(foto)(video)(audio)

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