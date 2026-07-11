La Asamblea Educativa de Cataluña llama a la huelga el primer día del curso escolar

Barcelona, 11 jul (EFE).- La plataforma Asamblea Educativa de Cataluña (AEC) ha pedido convocar huelga en los centros públicos de enseñanza el próximo 8 de septiembre, el primer día del curso escolar 2026-2027.

Así lo ha decidido en una reunión este sábado en Sant Celoni (Barcelona) en el Centro de Formación y Empleo del Baix Montseny, según han trasladado a EFE fuentes sindicales que han participado en el encuentro.

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Uno de los presentes era Ustec, sindicato mayoritario, que ha manifestado su apoyo a la petición de convocar esta huelga.

Precisamente, los afiliados a Ustec avalaron esta semana reactivar la lucha e impulsar un "otoño caliente" de movilizaciones y huelgas en los centros educativos para defender la educación pública. EFE

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