Este sábado, máximas de hasta 38ºC y tormentas en el Cantábrico, muy fuertes en Galicia

Madrid, 11 jul (EFE).- Este sábado se esperan chubascos y tormentas fuertes con granizo en el Cantábrico occidental, sin descartar que sean locamente muy fuertes en Galicia; las máximas se mantendrán elevadas y dejarán valores de hasta 38ºC en la meseta sur, Andalucía oriental, Ebro, Cantábrico oriental, Miño y Mallorca.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), predominarán los cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país, con intervalos de nubes altas que entrarán desde el sur peninsular a lo largo del día; la nubosidad baja matinal dejará bancos de niebla en Galicia, el Cantábrico y la fachada oriental peninsular, con calima en el sureste y Baleares.

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La nubosidad de evolución vespertina en el centro y mitad norte peninsular dejará chubascos y tormentas fuertes, incluso localmente muy fuertes, acompañadas de granizo en Galicia. También se podrá dar algún chubasco aislado en Pirineos.

Las temperaturas máximas caerán en Baleares, litoral mediterráneo, Extremadura y Andalucía occidental, y aumentarán en el resto: se superarán los 35ºC grados en amplias zonas de la península y Baleares y se llegará a 38ºC en la meseta sur, Andalucía oriental, Ebro, Cantábrico oriental, Miño y Mallorca.

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Las mínimas descenderán en el cuadrante nordeste y aumentarán en el noroeste; no bajarán de los 20ºC en el litoral mediterráneo, tercios nordeste y sureste y meseta sur.

Soplará viento moderado en el litoral del sur peninsular, Galicia, Cantábrico y fachada oriental, así como en Baleares. Viento flojo en el resto.

En Canarias, la llegada de un frente poco activo dejará cielos nubosos con precipitaciones en el norte de las islas montañosas e intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación en el resto. Las máximas caerán y habrá viento moderado.

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.-GALICIA: nubosidad de evolución con chubascos y tormentas, fuertes en la mitad oeste y en el interior, localmente muy fuertes y con granizo grande en La Coruña; brumas y nieblas matinales. Temperaturas mínimas en ascenso en el interior sur y con pocos cambios en el resto; máximas en aumento, alcanzarán los 36ºC-38ºC en el cuadrante sureste, casi los 39ºC en el Miño de Orense. Viento flojo a moderado con rachas fuertes o muy fuertes asociadas a los fenómenos convectivos.

.-ASTURIAS: nubosidad de evolución con chubascos y tormentas vespertinas, localmente fuertes y con posible granizo en la mitad oriental; brumas y nieblas matinales. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas al alza, viento flojo.

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.-CANTABRIA: nubosidad de evolución con probables chubascos y tormentas en Liébana que podrían extenderse a zonas aledañas; brumas y nieblas matinales. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso: se alcanzarán los 34ºC-36ºC en zonas bajas de Liébana y del extremo sur. Viento flojo.

.-PAÍS VASCO: cielo poco nuboso y nubosidad de evolución vespertina; brumas y nieblas matinales. Temperaturas mínimas en aumento en el extremo sureste, pocos cambios en el resto; máximas al alza, pudiendo superarse los 37ºC-38ºC en el interior y los 34ºC en el litoral. Viento flojo a moderado.

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.-CASTILLA Y LEÓN: nubosidad de evolución, con chubascos dispersos con tormenta en el cuadrante noroeste, ocasionalmente fuertes y con granizo. Temperaturas mínimas en ascenso en el suroeste y en descenso en el este; máximas sin cambios en el suroeste y en ascenso en el resto. Viento flojo con algunos intervalos de fuerte.

.-NAVARRA: cielo poco nuboso o despejado que puede dejar brumas o nieblas en la vertiente cantábrica. Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso y máximas en aumento: se alcanzarán los 38ºC-39ºC en el centro y Ribera, los 36ºC-37ºC en el resto. Viento flojo a moderado.

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.-LA RIOJA: cielo poco nuboso; temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, máximas en ligero o moderado ascenso; viento moderado.

.-ARAGÓN: cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución en el Pirineo y el sistema Ibérico oriental, donde no se descartan chubascos aislados acompañados de tormentas vespertinas. Temperaturas mínimas en descenso; máximas en ascenso en el sistema Ibérico y sin cambios en el resto. Viento flojo a moderado.

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.-CATALUÑA: cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes en el Ampurdán y nubosidad de evolución con probabilidad de chubascos acompañados de tormentas vespertinas en Pirineos. Temperaturas a la baja o sin cambios. Viento moderado en el litoral, flojo a moderado en el resto.

.-EXTREMADURA: cielo poco nuboso o despejado; temperaturas máximas en descenso en el sur y en aumento en el resto, máximas a la baja en el oeste y sur, sin cambios en el resto. Viento flojo a moderado, con algunos intervalos de fuerte en el norte.

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.-COMUNIDAD DE MADRID: cielos poco nubosos; temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en aumento, pudiendo superar los 38ºC en el sur y el área metropolitana. Vientos flojos y moderados.

.-CASTILLA-LA MANCHA: cielos poco nubosos, sin descartar calima vespertina en el tercio sur. Temperaturas mínimas en descenso en el norte y nordeste de Guadalajara, con cambios ligeros en el resto; máximas en aumento, salvo en el sureste de Albacete, donde bajarán. Las temperaturas máximas pueden superar los 38ºC en el valle del Tajo y del Guadiana, en la Mancha de Toledo y de Ciudad Real. Vientos flojos y moderados.

.-COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas en descenso o sin cambios. Viento flojo a moderado.

.-REGIÓN DE MURCIA: cielos con intervalos nubosos, predominando las nubes bajas en el litoral. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso. Vientos flojos a moderados.

.-BALEARES: cielo poco nuboso con algún intervalo de nubes medias y altas, brumas y algunos bancos de niebla matinales. Temperaturas nocturnas con pocos cambios, con mínimas de 19ºC a 25ºC; máximas en descenso, especialmente en el norte de cada isla, y en Mallorca pueden alcanzar los 37ºC-38ºC. Viento flojo con brisas costeras.

.-ANDALUCÍA: cielos poco nubosos con intervalos de nubes. Temperaturas mínimas con ligeros cambios, máximas en ascenso en el interior del tercio oriental y sin cambios o en descenso en el resto. Vientos flojos con intervalos moderados.

.-CANARIAS: cielos matinales nubosos, con lluvias, en general débiles, en Lanzarote, Fuerteventura y el norte de las demás islas; poco nuboso o despejado en el resto. Intervalos nubosos vespertinos con alguna precipitación ocasional. Temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas con pocos cambios o en descenso ligero o moderado en zonas de interior y cumbres de las islas occidentales. Viento flojo a moderado. EFE