España logra su segundo título consecutivo en el Europeo femenino de golf por equipos

Redacción Deportes, 11 jul (EFE).- España logró este sábado su segundo título consecutivo -octavo en total y tercero en los últimos cuatro años- en el Campeonato de Europa absoluto femenino de golf por equipos tras superar a Francia en la final por 5-2 en el recorrido irlandés de PGA National Slieve Russell.

El sexteto español ha estado integrado por las madrileñas Andrea Revuelta, Paula Martín, Cayetana Fernández y Paula Francisco, la castellonense Balma Dávalos y la guipuzcoana Paula Balanzategui, con Irene Rllán como capitana, Marcelo Prieto como entrenador y Álvaro Zerolo como fisioterapeuta, informa la RFEG.

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Para llegar a la final el conjunto español, tercer clasificado en la fase previa, derrotó a Irlanda por 6,5-0,5) en cuartos y a Finlandia por 4,5–2,5 en semifinales.

Al margen del equipo español y del anfitrión, en Irlanda han jugado otros veinte equipos, los representantes de Inglaterra, Alemania, Suiza, Suecia, República Checa, Francia, Dinamarca, Finlandia, Austria, Escocia, Italia, Islandia, Gales, Bélgica, Polonia, Portugal, Eslovenia, Países Bajos, Luxemburgo y Estonia.

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España une este título a los logrados en 1995, 2003, 2005, 2007, 2013, 2023 y 2025. Ha estado en el podio doce veces en los últimos 19 años. EFE