Élmer Mendoza apuesta por nuevas estéticas narrativas en la novela negra

Gijón 11 jul (EFE)- El escritor mexicano Ëlmer Mendoza ha abogado por introducir “nuevas estéticas” narrativas a las obras de temática policial para “poner fin al estigma” de que es un género literario menor.

“El género negro ha sido vilipendiado durante mucho tiempo y actualmente existe tanto en las élites intelectuales como en los lectores la convicción de que ocupa un espacio inferior en el espectro de la literatura”, ha afirmado el autor.

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Reconocido por sus novelas protagonizadas por el detective Edgar ‘El zurdo’ Mendieta y como un referente de la llamada ‘narcoliteratura’, Mendoza (Sinaloa, 1949), ha dicho que “algunos clásicos” del género, como Agatha Christie, se siguen vendiendo ahora mismo después de 50 años publicados.

En un encuentro con la prensa dentro de la Semana Negra de Gijón, el escritor, que ha considerado al español Manuel Vázquez Montalbán uno de sus maestros, ha destacado que los “clásicos” del relato policial se mantienen vigentes, a pesar de que ocupan los sitios menos visibles en las estanterías de las librerías.

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Autor de una docena de títulos de ficción como ‘El amante de Janis Joplin’ con el que ganó el Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares (México 2002), relatos y obras de teatro, Mendoza ha destacado el trabajo de algunos escritores que están transformado la novela negra incorporando claves narrativas de otros géneros.

“Tenemos que trabajar en nuevas estéticas, plantear otros enigmas y provocar una visión más amplia de la literatura que se está haciendo”, ha destacado el narrador, que fue finalista al premio Dashiell Hammett 2005 por ‘Efecto tequila´ y ganador del Tusquets de Novela 2007 por ‘Balas de plata’.

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Además, ha destacado la necesidad de que las editoriales y las distribuidoras no se limiten a difundir solo los libros de autores más reconocidos o “superventas” y “abran las puertas a otros” que encuentra dificultades para llegar a los lectores.

Las empresas del mercado editorial “deberían tener una visión humanista”, que no esté basada exclusivamente en la obtención de grandes beneficios económicos, ha afirmado.

Mendoza ha añadido que en las principales librerías de México no se encuentran los libros de Vázquez Montalbán y de otros “grandes” autores españoles de novela negra. EFE.

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