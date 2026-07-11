El líder Hondarribia suma en Camargo su tercera bandera

Redacción deportes, 11 jul (EFE).- La embarcación de Hondarribia ha reforzado su liderato en la Liga ETE femenina de traineras gracias a su victoria en la V Bandera el Ayuntamiento de Camargo, quinta cita puntuable de la competición.

La 'Ama Guadalupekoa' ha sumado su tercera victoria de la temporada tras superar en tres segundos a Zarautz y en ocho segundos a las vizcaínas de Kaiku. Deusto, Hernani, Ondarroa, Isuntza y Portugalete han completado la clasificación de la regata.

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Después de cinco pruebas la Liga ETE está liderada por Hondarribia, con 38 puntos, seguida de Zarautz (37), Kaiku (30), Deusto (24), Ondarroa (21), Isuntza (13), Hernani (12) y Portugalete (5). EFE

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