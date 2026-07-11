El español Iván Ortolá bate por segunda vez el récord de Moto2 y logra la 'pole position'

Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 11 jul (EFE).- El español Iván Ortolá (Kalex) ha batido dos veces en esta segunda jornada el récord de la categoría de Moto2, tras ser el más rápido en la segunda clasificación para el Gran Premio de Alemania de Moto2, que se disputa en el circuito de Sachsenring.

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Ortolá, con un tiempo de 1:21.493, estableció un nuevo récord absoluto de Moto2, que ya había batido por la mañana con 1:21.807, para conseguir su primera 'pole position' en la categoría, en la que ya logró la victoria en la carrera de República Checa.

El italiano Luca Lunetta (Boscoscuro) fue la referencia inicial de la primera clasificación (1:22.269), por delante de los españoles Sergio García Dols (Kalex), Alberto Ferrández (Boscoscuro) y Adrián Huertas (Kalex), con Arón Canet (Boscoscuro), a 55 milésimas de éste último.

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No se anduvieron con muchas contemplaciones los pilotos de Moto2, que, con ese primer 'time attack', decidieron entrar en sus talleres y, con una calma excesiva, hicieron los últimos ajustes antes de regresar a pista.

En la segunda salida a pista se pudo ver hasta diez pilotos rodando en grupo, buscando su mejor cronómetro personal, con mención especial al italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), que se salió de pista a final de recta, y el español Ángel Piqueras (Kalex).

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Aunque el primero en mejorar fue el campeón del mundo de Moto3 en 2025, el también español José Antonio Rueda (Kalex), que con 1:22.351 se situó tercero, por detrás de Luca Lunetta y Sergio García Dols, y por delante de Alberto Ferrández, que fueron los que pasaron a la segunda clasificación.

Nada más comenzar la segunda clasificación, Iván Ortolá ya dejó claras sus intenciones al rodar en 1:21.493, que era un nuevo récord total y absoluto de la categoría, con el que batía el que por la mañana había establecido él mismo en 1:21.807.

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Ese comportamiento de Ortolá puso las cosas muy difíciles a sus rivales, los más rápidos de los cuales fueron Daniel Holgado (Kalex) e Izan Guevara (Boscoscuro), pero a más de dos y tres décimas de segundo, respectivamente, del líder.

Por entonces, el líder de la competición, Manuel González (Kalex), era sexto a más de cuatro décimas de segundo de Ortolá.

Todavía había una segunda oportunidad de 'time attack' en la que intentaron aprovechar su oportunidad pilotos como Izan Guevara, que marcó los dos primeros parciales por debajo de la vuelta rápida y, aunque falló en los dos siguientes, ascendió hasta la segunda posición a 178 milésimas de segundo de Ortolá, con Holgado tercero.

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Por detrás de ellos, el líder del campeonato lo intentó en los minutos finales, y, aunque no pudo batir a Iván Ortolá por 38 milésimas de segundo, pudo pasar de la novena a la segunda plaza, superando a Izan Guevara y Daniel Holgado.

Ese fue el resultado final, con Iván Ortolá, Manuel González e Izan Guevara, en la primera línea de salida; Daniel Holgado, Senna Agius y Alex Escrig en la segunda; Taiyo Furusato, David Alonso y Collin Veijer, en la tercera, y Mario Aji, José Antonio Rueda y Luca Lunetta en la cuarta. EFE

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