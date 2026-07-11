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Domingo, 12 de julio de 2026

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FÚTBOL MUNDIAL 2026

- El Mundial entra en su recta final y las cuatro selecciones semifinalistas se preparan para los cruces del 14 y el 15 de julio, de los que saldrán las dos aspirantes al título del torneo de 2006 en Canadá, Estados Unidos y México.

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- Logroño. El Mundial está dejando patente el creciente papel de las redes sociales para crear en muy poco tiempo contenidos virales en los que el fútbol es solo una excusa, asegura a EFE el experto en Comunicación Social y profesor de la UNIR de La Rioja Pavel Sidorenko. Por Eduardo Palacios

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- Ciudad de México. La editorial italiana Panini organiza en Ciudad de México y Guadalajara un evento con el que busca romper el Récord Guinness del mayor intercambio de estampas de deportes en cuatro horas, en el marco del Mundial de fútbol 2026.

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TENIS WIMBLEDON

Redacción Deportes. El italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo y defensor del título, se enfrenta este domingo al alemán Alexander Zverev, reciente campeón en Roland Garros, en la final masculina del torneo de Wimbledon sobre la pista central de hierba del All England de Londres.

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CICLISMO TOUR

Ussel (Francia). La novena etapa del Tour de Francia, que lidera el esloveno Tadej Pogacar, se disputa este domingo sobre 155,5 kilómetros entre Malemort y Ussel con un recorrido en el que destacan un puerto de segunda categoría, dos de tercera y y uno de cuarta. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

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MOTOCICLISMO G.P. ALEMANIA

Redacción Deportes. Tres españoles, Marc Márquez, en MotoGP, Iván Ortolá, en Moto2, y Brian Uriarte, en Moto3; arrancan este domingo desde los primeros puestos en sus respectivas categorías en el Gran Premio de Alemania, que se disputa en el Sachsenring.

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AGENDA INFORMATIVA

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CICLISMO

- Tour de Francia (hasta 26). 9ª etapa (FOTO): Malemort-Ussel, de 155,5 km. Por Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

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FÚTBOL

- Mundial 2026 (FOTO) (VÍDEO) (INFOGRAFÍA). Tras completarse los cuartos de final, las selecciones semifinalistas se preparan para sus cruces del 14 y el 15 de julio.

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GOLF

- Major femenino. Acaba el Campeonato Evian, en Evian-Les-Bains (Francia).

- Termina el Abierto de Escocia, en el club The Renaissance de North Berwick (Reino Unido).

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MOTOCICLISMO

- Gran Premio de Alemania, 10ª prueba de los Mundiales, en el Sachsenring. Moto3 a las 11:00, Moto2 a las 12:15 y MotGP a las 14:00. (FOTO)

- Mundial de Superbike. 8ª cita, en el Donington Park británico. Segunda carrera (16.30).

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TENIS

- Acaba el torneo de Wimbledon, en Londres. Final masculina (no antes de las 17.00): Jannik Sinner (ITA/1)-Alexander Zverev (GER/3). (FOTO) (INFOGRAFÍA)

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dep/EFE

Redacción EFE Deportes      

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