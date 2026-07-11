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Detectado en Alicante un caso de virus del Nilo en un hombre de 53 años, dado ya de alta

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València, 11 jul (EFE).- La Dirección General de Salud Pública de la Comunitat Valenciana confirmó el pasado 1 de julio un caso de virus del Nilo en un hombre de 53 años en la provincia de Alicante, tras realizarle la correspondiente PCR, según han informado a EFE fuentes de la Conselleria de Sanidad.

Tras unos días de ingreso hospitalario, han precisado, el hombre ya está de alta en su domicilio.

La fiebre del Nilo Occidental está causada por un virus familia 'flaviviridae', género 'flavivirus' y se transmite mediante la picadura de mosquitos, recuerda la Conselleria de Sanidad.

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El principal reservorio son aves, pero algunos mamíferos, como los caballos y humanos también pueden infectarse y la mayoría de los casos en humanos se producen entre julio y septiembre, cuando hay más actividad vectorial.

Informa asimismo de que aproximadamente un 80 % de las personas infectadas no presentan síntomas.

Entre los casos sintomáticos, es decir con fiebre del Nilo Occidental, la mayoría son leves y presentan síntomas inespecíficos, como: dolor de cabeza, malestar general, fiebre, dolor muscular y vómitos.

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Menos del 1 % presentan cuadros graves con signos de encefalitis, meningoencefalitis o meningitis, más frecuentes en mayores de 50 años y en inmunodeprimidos.

Los seres humanos se infectan principalmente a través de picaduras de mosquito hembra del género 'Culex', pero la infección también puede ocurrir a través de transfusión o trasplante de órganos, transplacentaria y por exposición accidental (fluidos, tejidos, laboratorio).

Añaden que no existe un tratamiento específico contra el virus, únicamente se proporciona tratamiento de apoyo para aliviar los síntomas y tratar las complicaciones.

La Conselleria de Sanidad informa asimismo de que ha reforzado la vigilancia y control de enfermedades transmitidas por vectores como mosquitos, flebótomos y garrapatas, tras implantar su Red de Vigilancia Entomológica de la Comunitat Valenciana.

Además, apoya las actuaciones municipales de vigilancia y control de vectores de relevancia en salud pública.

En términos generales, ante la detección de un caso de enfermedad de transmisión vectorial, se activan los protocolos autonómicos de respuesta y, desde el servicio entomológico contratado por la Dirección General de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad, se procede a realizar inspección entomológica en los alrededores de la zona donde haya sido detectado el positivo.

Posteriormente, se elabora un informe que es remitido al ayuntamiento correspondiente con las indicaciones oportunas para la vigilancia y el control entomológico.

Recuerda por último que las medidas de protección individual incluyen: llevar ropa que cubra la mayor parte del cuerpo; usar repelente de mosquitos; utilizar mosquiteras; y dormir en habitaciones con mosquiteras en puertas y ventanas o con aire acondicionado. EFE

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