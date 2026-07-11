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Confirman el primer caso humano de fiebre del Nilo occidental en Andalucía esta temporada

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Sevilla, 11 jul (EFE).- La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha confirmado este sábado el primer caso de fiebre del Nilo occidental (FNO) en humanos en la comunidad autónoma esta temporada.

Se trata de una mujer residente en Sevilla que pasa temporadas en el municipio de Palomares del Río y que presentó los primeros síntomas el pasado 3 de julio, un caso que ha sido confirmado este sábado mediante PCR por parte del Hospital Virgen del Rocío de la capital andaluza, informa a Junta en un comunicado.

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Se trata de un caso leve identificado a través de la vigilancia establecida de casos leves humanos en los municipios pertenecientes a las Comarcas de Especial Seguimiento (CES), de acuerdo con el Programa de Vigilancia y Control integral de vectores de la Fiebre del Nilo Occidental de Andalucía.

En consecuencia, la Consejería ha declarado en alerta por circulación del virus del Nilo occidental (VNO) el municipio sevillano de Palomares del Río por un periodo mínimo de cuatro semanas o hasta un periodo equivalente en el que no se declaren casos ni se detecte la circulación del virus en los mosquitos vectores de esta enfermedad, aves o équidos en este territorio.

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Por su parte, la administración local debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta, en este caso hasta el 8 de agosto.

Debe intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del virus del Nilo occidental, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos.

Se trata, por tanto, de la tercera declaración de área en alerta junto a las del municipio almeriense de Pulpí y el municipio jienense de Torredonjimeno.

Hasta el momento, se trata del primer caso en humanos de esta temporada después de haber realizado estudios de laboratorio a 207 usuarios y despistaje de arbovirosis en 82 pacientes con meningitis víricas, mientras que no se ha detectado circulación de VNO en équidos ni en aves silvestre en Andalucía, con 185 aves analizadas.

Desde que se ha iniciado el periodo de altas densidades de mosquitos se han realizado un total de 2.528 determinaciones en 196 trampas y, de momento, han resultado positivas las de Pulpí, Benacazón y Torredonjimeno.

Además, se está detectando un incremento progresivo de las densidades, de modo que la última semana se ha registrado una densidad abundante de mosquitos hembras transmisoras en Isla Mayor, La Puebla del Río, Los Palacios y Villafranca y Lebrija. Los municipios de Gerena, La Carlota y Bailén presentaron densidades intermedias. EFE

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