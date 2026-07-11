Bomberos intentan evitar que un incendio originado en León se adentre en Asturias

Oviedo, 11 jul (EFE).- Bomberos de los parques de Tebongo e Ibias, en el suroccidente de Asturias, así como personal de tres empresas forestales y un helicóptero del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) están colaborando con los servicios de extinción de León para intentar evitar que un incendio declarado en Villablino se adentre en territorio asturiano por Leitariegos.

Éste es uno de los tres incendios forestales en los que han estado trabajando a lo largo de la jornada los servicios de extinción del Principado, entre ellos uno que sí logró traspasar durante la mañana el límite de León y se adentró en el concejo asturiano de Aller por el puerto de Vegarada.

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Se trata de un incendio originado en la zona leonesa de Canseco y los Cármenes en el que han estado trabajando dotaciones de bomberos de la zona centro del Principado y Proaza, además de un helicóptero del SEPA, que se dio por controlado pasadas las 17:00 horas.

El perímetro del incendio, según informa el SEPA, está frío y humea en la zona afectada por el fuego, por lo que está siendo objeto de revisión.

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En Quirós, un tercer incendio declarado pasadas las 12:30 horas, ha movilizado a bomberos de Mieres y a la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales con base en Tineo. EFE