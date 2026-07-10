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Vuelven a casa todos los desalojados en Benahavís (Málaga) y se levanta el confinamiento

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Málaga, 10 jul (EFE).- Los más de 2.000 vecinos que fueron desalojados por el incendio urbano forestal de Benahavís (Málaga), que ya está estabilizado, han regresado de forma escalonada a sus viviendas y se ha levantado el confinamiento que se estableció en una urbanización.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha desactivado además a las 21.39 horas de este viernes la fase de emergencia del Plan Infoca, que desciende a fase de preemergencia una vez que el fuego fue estabilizado, ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía.

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El Plan de Emergencias por Incendios Forestales seguirá activo en fase de preemergencia, situación operativa 0.

En las últimas horas han regresado de forma escalonada los 2.053 vecinos desalojados y se ha levantado también el confinamiento de 370 vecinos de la urbanización Montemayor.

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En concreto, han podido regresar a sus hogares las 1.013 personas de la urbanización Los Flamingos; las 687 de Parque Botánico; los 96 vecinos de los apartamentos Four Seasons; las 132 personas de Marbella Hills; y las 125 de la zona de Caserías del Esperonal.

Sobre el terreno queda trabajando para su total extinción un operativo de cuarenta efectivos, tres autobombas y la Unidad Médica de Incendios Forestales para su total extinción.

El 112 ha gestionado casi 300 llamadas a causa de este incendio, las primeras de ellas sobre las 16:30 horas del jueves informaban de un incendio que había comenzado en la cuneta de la AP-7, a la altura del kilómetro 1068, y se había extendido a una zona de arboleda, por la zona de la Urbanización Montemayor.

La dirección de la emergencia dispuso el pabellón de Benahavís como albergue para las personas que lo necesitaran y Cruz Roja desplegó medio centenar de camas, si bien, la mayoría de los desalojados se realojaron con familiares, amigos y en hoteles de la zona.

Además de los desalojados, el incendio también causó afección al tráfico: la AP-7 permanecíó cortada durante unas horas entre los kilómetros 1054 y 1070 (sentido Cádiz) para facilitar el trabajo de los operativos de emergencia. EFE

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