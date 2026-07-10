Viviendas aisladas y una orografía escarpada en la "zona cero" del incendio de Almería

Almería, 10 jul (EFE).- El incendio forestal originado en Los Gallardos (Almería) y propagado hacia el municipio vecino de Bédar, que ha causado al menos 11 muertos, ha puesto de manifiesto la compleja realidad urbanística, orográfica y demográfica de esta comarca: un terreno escarpado, plagado de viviendas aisladas y habitado en gran medida por ciudadanos extranjeros.

Residentes en esa "zona cero" del incendio describen un entorno natural de muy difícil acceso, un terreno sumamente escarpado y repleto de barrancos.

La abundante presencia de matorral y de densas zonas de pinar ha facilitado la propagación de las llamas, una situación agravada por el fuerte calor, de hasta 40 grados, y los vientos muy fuertes que se registraron durante el inicio del fuego, que se está cebando especialmente con áreas de masa arbórea como la zona de pinos de El Pinar.

PUBLICIDAD

Sobre esta zona se asienta un urbanismo caracterizado por la altísima dispersión. Las lomas de la sierra albergan multitud de núcleos diseminados, antiguos cortijos sueltos reconvertidos y viviendas de uso turístico.

Para acceder a muchas de estas propiedades es necesario transitar por una red de caminos rurales, en algunos casos sin asfaltar. Parajes como Serena, Fuente del Albarico o el remoto Centro Budista de la Comunidad Internacional Rigdzin, ubicado en mitad de la sierra, ejemplifican esta gran dispersión.

PUBLICIDAD

La principal excepción es El Pinar, que sí conforma una barriada compacta estructurada como un pequeño pueblo con unos 140 vecinos.

El perfil demográfico añade complejidad a la gestión de la emergencia. Residentes de origen extranjero estiman que más de la mitad de la población total de Bédar procede de otros países, principalmente británicos, belgas y holandeses. En núcleos concretos como El Pinar, esta cifra se eleva hasta rozar el 95 por ciento del vecindario.

PUBLICIDAD

Según algunos de los vecinos extranjeros de esta zona, gran parte de estos habitantes son personas de avanzada edad, de entre 70 y 80 años, o turistas que desconocen la intrincada geografía local y dependen en exclusiva de aplicaciones de navegación por GPS para orientarse en el terreno.

Esta combinación de orografía escarpada, viviendas dispersas y desconocimiento de las rutas alternativas dificultó la evacuación. Al quedar cortadas por el fuego las vías naturales de escape hacia núcleos principales, muchos caminos vecinales se transformaron en auténticas "ratoneras".

PUBLICIDAD

Los testimonios sobre el terreno relatan cómo algunos vecinos se vieron acorralados por las llamas y tuvieron que abandonar sus vehículos -que terminaron calcinados- para huir a pie y refugiarse en casas cercanas. A esta situación se sumó el hecho de que algunos residentes se negaron inicialmente a abandonar sus casas pese a los avisos de evacuación. EFE

mma/ja/crf