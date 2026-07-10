Vanesa Romero, Embajadora Honorífica del Festival de Cine de l'Alfàs del Pi (Alicante)

Alicante, 10 jul (EFE).- La actriz, guionista y directora Vanesa Romero será nombrada Embajadora Honorífica del Festival de Cine de l'Alfàs del Pi en la gala de clausura que se celebrará este sábado a las 22:00 horas en la Casa de Cultura de la localidad alicantina.

Según el comunicado de la organización, su presidente, Luis Larrodera, ha afirmado que "nos hace muy felices poder nombrar de un modo oficial a Vanesa Romero como embajadora del Festival de Cine de l'Alfàs del Pi, y no solo del Festival, sino también de nuestra localidad, porque es algo que lleva siendo desde hace muchísimos años de un modo totalmente personal".

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Larrodera ha recordado la vinculación que la actriz mantiene con l'Alfàs del Pi desde su infancia, ya que "cada vez que ha surgido la oportunidad siempre ha hablado con muchísimo cariño de esta tierra, desde aquellas primeras visitas con su familia, cuando veía de cerca a los actores y actrices que tanto admiraba, hasta las competiciones de atletismo que disputó aquí durante su juventud".

Asimismo, ha señalado que "tenemos este año una inmejorable embajadora, a la que nombraremos oficialmente durante la gala de clausura".

Vanesa Romero, conocida por sus trabajos en televisión como en 'La que se avecina' o 'Aquí no hay quien viva', ha participado en numerosas producciones cinematográficas y teatrales, además de dar el salto como directora y guionista con proyectos propios en los que ha explorado nuevas formas de expresión audiovisual, algo que desde el festival han querido homenajear, según el comunicado.

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La gala de clausura estará conducida por la actriz, cómica y presentadora Arantxa Treus y en el acto se entregarán los galardones a los mejores cortometrajes de esta edición, una sección con una dotación que asciende a los 9.500 euros y que podrá ser preseleccionado para los premios Goya, así como los premios a mejor actor, actriz, guion, dirección y fotografía.

En esta edición han sido homenajeados con el Faro de Plata los actores Miguel Rellán, Luisa Gavasa y Eduard Fernández, por su destacada contribución a la cultura cinematográfica. EFE

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