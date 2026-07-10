Espana agencias

Vanesa Romero, Embajadora Honorífica del Festival de Cine de l'Alfàs del Pi (Alicante)

Guardar
Google icon

Alicante, 10 jul (EFE).- La actriz, guionista y directora Vanesa Romero será nombrada Embajadora Honorífica del Festival de Cine de l'Alfàs del Pi en la gala de clausura que se celebrará este sábado a las 22:00 horas en la Casa de Cultura de la localidad alicantina.

Según el comunicado de la organización, su presidente, Luis Larrodera, ha afirmado que "nos hace muy felices poder nombrar de un modo oficial a Vanesa Romero como embajadora del Festival de Cine de l'Alfàs del Pi, y no solo del Festival, sino también de nuestra localidad, porque es algo que lleva siendo desde hace muchísimos años de un modo totalmente personal".

PUBLICIDAD

Larrodera ha recordado la vinculación que la actriz mantiene con l'Alfàs del Pi desde su infancia, ya que "cada vez que ha surgido la oportunidad siempre ha hablado con muchísimo cariño de esta tierra, desde aquellas primeras visitas con su familia, cuando veía de cerca a los actores y actrices que tanto admiraba, hasta las competiciones de atletismo que disputó aquí durante su juventud".

Asimismo, ha señalado que "tenemos este año una inmejorable embajadora, a la que nombraremos oficialmente durante la gala de clausura".

Vanesa Romero, conocida por sus trabajos en televisión como en 'La que se avecina' o 'Aquí no hay quien viva', ha participado en numerosas producciones cinematográficas y teatrales, además de dar el salto como directora y guionista con proyectos propios en los que ha explorado nuevas formas de expresión audiovisual, algo que desde el festival han querido homenajear, según el comunicado.

PUBLICIDAD

La gala de clausura estará conducida por la actriz, cómica y presentadora Arantxa Treus y en el acto se entregarán los galardones a los mejores cortometrajes de esta edición, una sección con una dotación que asciende a los 9.500 euros y que podrá ser preseleccionado para los premios Goya, así como los premios a mejor actor, actriz, guion, dirección y fotografía.

En esta edición han sido homenajeados con el Faro de Plata los actores Miguel Rellán, Luisa Gavasa y Eduard Fernández, por su destacada contribución a la cultura cinematográfica. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

La broma futbolera de Cristina Pedroche que se convirtió en la mejor declaración de amor a Dabiz Muñoz: “La mayor prueba es que nuestra hija sea del Atleti”

La presentadora apareció por primera vez después de tener su segundo hijo en la Embajada de Italia junto a Mar Saura, Patricia Conde y Bertín Osborne

La broma futbolera de Cristina Pedroche que se convirtió en la mejor declaración de amor a Dabiz Muñoz: “La mayor prueba es que nuestra hija sea del Atleti”

El fugaz y mediático romance de Courtois y Alba Carrillo: unos guantes, un noviazgo exprés y un final lleno de reproches

El portero belga vuelve a acaparar la atención por el duelo entre España y Bélgica, una ocasión perfecta para recordar una de las historias sentimentales más comentadas

El fugaz y mediático romance de Courtois y Alba Carrillo: unos guantes, un noviazgo exprés y un final lleno de reproches

La ciudad italiana perfecta para ver en verano: 40 kilómetros de soportales y calles ideales para mayores de 60 años

En su basílica se coronó el último emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y alberga uno de los cascos antiguos medievales más grandes de toda Europa

La ciudad italiana perfecta para ver en verano: 40 kilómetros de soportales y calles ideales para mayores de 60 años

Adiós a la música en directo frente al mar en Vigo: el Concello prohíbe los conciertos en chiringuitos este verano

Durante los últimos años, los chiringuitos de la costa de Vigo habían convertido las actuaciones en vivo en uno de los principales reclamos para los clientes

Adiós a la música en directo frente al mar en Vigo: el Concello prohíbe los conciertos en chiringuitos este verano
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Al menos once muertos y 23 personas desaparecidas por el incendio de Los Gallardos, en Almería: “Es una tragedia sin precedentes”

Al menos once muertos y 23 personas desaparecidas por el incendio de Los Gallardos, en Almería: “Es una tragedia sin precedentes”

El Colegio Oficial de Psicología de Cataluña investiga a Julia Lüderwaldt, la terapeuta de los Andic, por intrusismo profesional y mala práctica

George Orwell, escritor y periodista: “El lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras suenen verídicas y el asesinato respetable”

El Congreso de los Diputados ya se ha gastado en tres meses de este año unos 273.000 euros en arreglar los relojes de la Cámara

Manuel gana 3.534 euros limpios al mes y no puede optar a los “alquileres asequibles” de Almeida porque una inmobiliaria le ha rechazado por “falta de viabilidad económica”

ECONOMÍA

Absentismo laboral no significa no querer trabajar: las plantillas envejecidas y la explosión de la salud mental disparan las bajas en España

Absentismo laboral no significa no querer trabajar: las plantillas envejecidas y la explosión de la salud mental disparan las bajas en España

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades

Las familias españolas nunca han sido tan ricas: su patrimonio bate récords y sus deudas caen a mínimos de 27 años

Los coches eléctricos son más caros de reparar y no es por la batería: el peso, los talleres especializados y la gama alta disparan la factura

La contradicción de Europa: aumentar las sanciones contra el tráfico de migrantes mientras se aprueban centros de deportación fuera de la UE

DEPORTES

España - Bélgica en el Mundial 2026, en directo: ‘La Roja’ se juega el pase a semifinales ante los ‘diablos rojos’

España - Bélgica en el Mundial 2026, en directo: ‘La Roja’ se juega el pase a semifinales ante los ‘diablos rojos’

A qué hora juega hoy España contra Bélgica y dónde ver el partido: la Selección busca pasar a unas semifinales donde ya espera Francia

El “efecto banquillo” de España: la fórmula secreta de Luis de la Fuente que también tiene Bélgica

Bélgica, de verdugo de España y bestia negra en Europa al ocaso de su generación de oro

Mbappé y Dembélé tumban a Marruecos para dar a Francia el pase a semifinales del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo