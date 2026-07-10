Un expolicía declara que se vio con Leire Díez, quien dijo que la enviaba el que más manda

Madrid, 10 jul (EFE).- Un policía jubilado, Rafael Salvador, ha admitido este viernes ante el juez Santiago Pedraz que se reunió hasta en cuatro ocasiones con la exmilitante del PSOE Leire Díez, quien dijo que la enviaba "el que más manda", aunque él no le dio credibilidad porque lo consideraba un timo.

Este agente ha declarado como testigo ante el magistrado de la Audiencia Nacional al cargo del caso Leire, donde se investiga una presunta organización que supuestamente se dedicaba a desestabilizar causas judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez.

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Según han indicado a EFE fuentes jurídicas, este testigo ha negado que, como cree la Guardia Civil, la exmilitante socialista recurriera a él para obtener información que pudiera comprometer a la juez del caso ERE, la magistrada Mercedes Alaya, y, por contra, ha enmarcado sus encuentros en la elaboración de un libro.

Este exagente de la UDEF, jubilado desde 2018, ha reconocido que se vio dos veces con Díez en 2020, una tercera vez en Zaragoza y ha hablado de un cuarto encuentro en Tarifa (Cádiz).

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Con la exmilitante socialista habló sobre el caso de los ERE, pues esta le dijo que había hablado con personas interesadas en poner una querella contra la jueza Alaya, pero no le dio, según su versión, ninguna información.

Este agente, al que apodaban Torrente, ha sostenido que Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset, quien le habló de la UDEF y de audios del excomisario Villarejo, le preguntaron qué quería y él dijo que nada. Además, ha conocido por la causa que Leire Díez grabó sus encuentros.

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Según la UCO, Díez se vio con el agente para obtener información que pudiera comprometer a la magistrada Alaya y al día siguiente de su primera reunión, mensajeó al expresidente de la SEPI Vicente Fernández para decirle que ya tenía lo suyo y que iba a por los ERE.

"Con las cosas que ya sé de Alaya, lo que menos necesito saber es de Derecho. Todo saldrá bien, volverás y nos ocuparemos que el tumor se extirpe", escribió.

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Antes de verse por segunda vez con el policía, la exmilitante le dijo que las conversaciones que ambos habían mantenido habían servido para que "desde posiciones elevadas, gente que es capaz de tomar decisiones y ejecutarlas (...) estén dispuestos a tomar medidas".

De las grabaciones de Leire Díez, la UCO destaca la pregunta que esta le hizo al agente sobre Alaya: "Qué podemos destapar de ella? O sea, yo necesito cuatro cosas que me permitan dos impactos, y lo demás sigo yo con un libro, ¿vale?".

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Además del caso de los ERE, Alaya investigó el caso Aznalcóllar, procedimiento sobre un supuesto amaño en la adjudicación de la explotación de una mina sevillana en el que estuvo imputado Vicente Fernández por su gestión en la Junta de Andalucía, previa a la SEPI, y finalmente resultó absuelto.EFE