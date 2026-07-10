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Seis corredores trasladados al hospital tras el cuarto encierro de los Sanfermines

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(Actualiza la NA5071con la nueva cifra de trasladados al hospital y detalles de los heridos)

Pamplona, 10 jul (EFE).- Seis corredores han sido trasladados al Hospital Universitario de Navarra tras el encierro de los Sanfermines de este viernes, en el que se han producido nueve incidencias, ninguna de ellas por asta de toro.

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Entre los heridos trasladados al hospital se encuentra un hombre de 65 años (M.C.M.), de Castro del Río (Córdoba), con fracturas costales que se ha hecho en la plaza de toros. Su pronóstico es reservado.

Otro hombre de 60 años (A.C.P.) de Villacarrillo (Jaén) tiene una deformidad en la muñeca izquierda que se ha producido en Santo Domingo.

Además, un varón de 23 años (P.G.R.) de Carcastillo (Navarra) se ha hecho un esguince en Mercaderes y su pronóstico es leve.

También hay un hombre de 34 años (E.M.D.) de Coslada (Madrid) con una distensión en el tobillo izquierdo con crepitación en el maléolo externo. El incidente se ha producido en Espoz y Mina y el pronóstico es leve.

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Entre los ingresados figura, asimismo, un varón de 39 años (A.E.I.) de Mañaria (Bizkaia), con politrauma, fractura en el tobillo, cuyo pronóstico es reservado. Ha resultado herido en Mercaderes.

Además, un hombre de 63 años (F.G.L.) de Zizur Mayor (Navarra) tiene un trauma en la cadera que se ha hecho en Santo Domingo y cuyo pronóstico es reservado.

En cuanto a los corredores trasladados al hospital tras el encierro del jueves, quedan ingresados dos de ellos, incluido el que sufrió la cornada en el brazo, que fue intervenido y está estable.

El cuarto encierro de los Sanfermines ha estado protagonizado por toros de la ganadería gaditana de Álvaro Núñez. EFE

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