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Sánchez habla con Moreno y dice que están desplegados todos los medios para extinguir el incendio en Los Gallardos

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El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha hablado con el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, sobre el incendio de Los Gallardos (Almería) que ya ha causado 11 fallecidos y ha asegurado que "todos los medios materiales y humanos del Gobierno" ya están desplegados para lograr extinguirlo y atender a las personas afectadas.

"Trabajamos desde el primer momento con la máxima colaboración entre las instituciones para hacer frente a esta tragedia", ha indicado en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press.

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Sánchez ha reiterado el pésame a las familias de los fallecidos y ha expresado su solidaridad con todos los vecinos de la zona. Además de los muertos, el incendio forestal ha dejado ocho heridos y al menos 19 personas sin localizar. Además ha pedido seguir las recomendaciones de las autoridades y los servicios de emergencia. "Mucha precaución" ha alertado.

El presidente andaluz se desplazó este viernes a la zona del incendio y aseguró que en estos momentos los esfuerzos de los efectivos desplegados están centrados en evitar que haya más víctimas e intentar localizar a los que permanecen desaparecidos. Así, ha calificado lo sucedido como "una desgracia y un horror".

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400 EFECTIVOS, VEHÍCULOS, AVIONES Y HELICÓPTEROS

El Gobierno central ha desplegado más de 400 efectivos, 124 vehículos, aviones anfibios, helicópteros y drones para ayudar en las labores de extinción del incendió que se propagó con mucha velocidad y se localiza en una zona forestal escarpada con muchas viviendas.

Según indican fuentes de Moncloa, del total de medios, la Guardia Civil ha aportado 160 efectivos, 52 vehículos, dos helicópteros y dos drones. La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado 220 efectivos y 70 vehículos, mientras que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha sumado cuatro aviones anfibios y un helicóptero. También hay 34 efectivos y dos vehículos de Protección Civil.

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