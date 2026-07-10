Sánchez habla con Moreno y asegura que están desplegados todos los medios para extinguir el incendio en Los Gallardos

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha hablado con el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, sobre el incendio de Los Gallardos (Almería) que ya ha causado 11 fallecidos y ha asegurado que "todos los medios materiales y humanos del Gobierno" ya están desplegados para lograr extinguirlo y atender a las personas afectadas.

"Trabajamos desde el primer momento con la máxima colaboración entre las instituciones para hacer frente a esta tragedia", ha indicado en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press.

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Sánchez ha reiterado el pésame a las familias de los fallecidos y ha expresado su solidaridad con todos los vecinos de la zona. Además de los muertos, el incendio forestal ha dejado ocho heridos y al menos 19 personas sin localizar. Además ha pedido seguir las recomendaciones de las autoridades y los servicios de emergencia. "Mucha precaución" ha alertado.

El presidente andaluz se desplazó este viernes a la zona del incendio y aseguró que en estos momentos los esfuerzos de los efectivos desplegados están centrados en evitar que haya más víctimas e intentar localizar a los que permanecen desaparecidos. Así, ha calificado lo sucedido como "una desgracia y un horror".

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