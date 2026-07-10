Robles pide no lanzar "sombras de duda genéricas" a la justicia pero avisa: hay jueces que dejan muy mal a la judicatura

La ministra de Defensa y juez de carrera, Margarita Robles, ha reclamado hoy no lanzar sombras de duda genéricas sobre la justicia, pero también cree que hay jueces que "dejan muy mal a la judicatura", por lo que ha reclamado a los jueces que hagan "autocrítica" y una "reflexión". En su opinión, los casos de corrupción que afectan al Gobierno son "concretos e individualizados".

Así se ha pronunciado durante una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que ha sido preguntada por las encuestas en las que se dice que los ciudadanos creen que hay jueces que actúan bajo criterios políticos.

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La ministra ha utilizado las citadas encuestas para poner en valor la labor de las Fuerzas Armadas (FAS), ya que en una de ellas se dice que es la institución más valorada por los ciudadanos con la calificación de un siete. "Déjeme que como Ministra de Defensa yo esté muy orgullosa de esa consideración", ha exclamado.

Dicho esto, ha señalado que hay "muchísimas decisiones" de jueces que no comparte por entender que "muchas veces no responden a lo mejor a una aplicación adecuada del derecho", pero cree que para corregir eso están los tribunales superiores, y advierte de que lo que no se puede hacer es "descalificar a las instituciones en su conjunto".

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ALGUNOS JUECES DEJAN MUY MAL A LA JUDICATURA DEL PAÍS

En este sentido, ha abundado señalando que aunque los jueces españoles cumplen con su obligación, hay otros que "dejan en muy mal lugar a la judicatura de este país". Pero insiste en que lo importante que funcionen las instituciones y en este caso, "los sistemas de recursos", pero sobre todo "que la justicia sea lo más rápido posible, porque si no se causa un enorme daño".

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En cualquier caso, ha advertido de que "las generalizaciones no son buenas" y aunque respeta la decisión de los ciudadanos, ha recalcado que "no se pueden lanzar sombras de dudas genéricas sobre la justicia, de la misma manera que son inaceptables otras declaraciones".

No obstante, y tras recordar que lleva desde los 23 años siendo juez, ha pedido a los jueces hacer "autocrítica de lo que está pasando" por que, en su opinión, cuando los ciudadanos tienen esa "desconfianza" hay que ver por qué la tienen y cree que "sería bueno que la justicia hiciera esa reflexión". "Mi confianza en cualquier caso en la justicia es total y absoluta", ha remachado.

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CASOS CONCRETOS INDIVIDUALIZADOS DE CORRUPCIÓN QUE HACEN MUCHO DAÑO

De hecho, ha señalado que la justicia tiene que actuar en todos los casos de corrupción porque ésta es terrible y la ha calificado de "cáncer para la democracia" porque, ha asegurado, aunque suelen ser "casos concretos individualizados", lo cierto es que "hace mucho daño".

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En este sentido, ha querido trasladar el mensaje de que igual que tiene confianza en los jueces, que cumplen su trabajo "aunque pueda haber excepciones", también tiene confianza plena en los servidores públicos que están en el mundo de la política, entre los que se ha incluido, porque echan horas y pierden mucho tiempo de su vida privada, algunos incluso la salud, "para hacer una labor de servicio público".

"No es justo que el comportamiento de unas personas, respecto de las cuales yo espero que recaiga todo el peso de la ley, pueda sembrar dudas sobre la actuación de las personas que estamos en un cargo público", ha remachado.

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