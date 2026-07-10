Espana agencias

Robles pide no lanzar "sombras de duda genéricas" a la justicia pero avisa: hay jueces que dejan muy mal a la judicatura

Guardar
Google icon
Imagen AVVKHWZWABEIRN4R4IHNQUQ4EY

La ministra de Defensa y juez de carrera, Margarita Robles, ha reclamado hoy no lanzar sombras de duda genéricas sobre la justicia, pero también cree que hay jueces que "dejan muy mal a la judicatura", por lo que ha reclamado a los jueces que hagan "autocrítica" y una "reflexión". En su opinión, los casos de corrupción que afectan al Gobierno son "concretos e individualizados".

Así se ha pronunciado durante una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que ha sido preguntada por las encuestas en las que se dice que los ciudadanos creen que hay jueces que actúan bajo criterios políticos.

PUBLICIDAD

La ministra ha utilizado las citadas encuestas para poner en valor la labor de las Fuerzas Armadas (FAS), ya que en una de ellas se dice que es la institución más valorada por los ciudadanos con la calificación de un siete. "Déjeme que como Ministra de Defensa yo esté muy orgullosa de esa consideración", ha exclamado.

Dicho esto, ha señalado que hay "muchísimas decisiones" de jueces que no comparte por entender que "muchas veces no responden a lo mejor a una aplicación adecuada del derecho", pero cree que para corregir eso están los tribunales superiores, y advierte de que lo que no se puede hacer es "descalificar a las instituciones en su conjunto".

PUBLICIDAD

ALGUNOS JUECES DEJAN MUY MAL A LA JUDICATURA DEL PAÍS

En este sentido, ha abundado señalando que aunque los jueces españoles cumplen con su obligación, hay otros que "dejan en muy mal lugar a la judicatura de este país". Pero insiste en que lo importante que funcionen las instituciones y en este caso, "los sistemas de recursos", pero sobre todo "que la justicia sea lo más rápido posible, porque si no se causa un enorme daño".

En cualquier caso, ha advertido de que "las generalizaciones no son buenas" y aunque respeta la decisión de los ciudadanos, ha recalcado que "no se pueden lanzar sombras de dudas genéricas sobre la justicia, de la misma manera que son inaceptables otras declaraciones".

No obstante, y tras recordar que lleva desde los 23 años siendo juez, ha pedido a los jueces hacer "autocrítica de lo que está pasando" por que, en su opinión, cuando los ciudadanos tienen esa "desconfianza" hay que ver por qué la tienen y cree que "sería bueno que la justicia hiciera esa reflexión". "Mi confianza en cualquier caso en la justicia es total y absoluta", ha remachado.

CASOS CONCRETOS INDIVIDUALIZADOS DE CORRUPCIÓN QUE HACEN MUCHO DAÑO

De hecho, ha señalado que la justicia tiene que actuar en todos los casos de corrupción porque ésta es terrible y la ha calificado de "cáncer para la democracia" porque, ha asegurado, aunque suelen ser "casos concretos individualizados", lo cierto es que "hace mucho daño".

En este sentido, ha querido trasladar el mensaje de que igual que tiene confianza en los jueces, que cumplen su trabajo "aunque pueda haber excepciones", también tiene confianza plena en los servidores públicos que están en el mundo de la política, entre los que se ha incluido, porque echan horas y pierden mucho tiempo de su vida privada, algunos incluso la salud, "para hacer una labor de servicio público".

"No es justo que el comportamiento de unas personas, respecto de las cuales yo espero que recaiga todo el peso de la ley, pueda sembrar dudas sobre la actuación de las personas que estamos en un cargo público", ha remachado.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Adiós a la música en directo frente al mar en Vigo: el Concello prohíbe los conciertos en chiringuitos este verano

Durante los últimos años, los chiringuitos de la costa de Vigo habían convertido las actuaciones en vivo en uno de los principales reclamos para los clientes

Adiós a la música en directo frente al mar en Vigo: el Concello prohíbe los conciertos en chiringuitos este verano

Al menos once muertos y 23 personas desaparecidas por el incendio de Los Gallardos, en Almería: “Es una tragedia sin precedentes”

La rápida propagación del fuego atrapó a varias personas en sus vehículos y forzó la intervención de la Unidad Militar de Emergencias

Al menos once muertos y 23 personas desaparecidas por el incendio de Los Gallardos, en Almería: “Es una tragedia sin precedentes”

Las 5 mejores calas de España: una escapada perfecta para desconectar frente al mar en verano

Pequeños arenales y bahías protegidas se convierten en el refugio idóneo para huir de las grandes aglomeraciones cuando suben las temperaturas

Las 5 mejores calas de España: una escapada perfecta para desconectar frente al mar en verano

La televisión cambia de caras este verano: todos los presentadores que sustituyen a las grandes estrellas en La 1, Antena 3 y Telecinco

Las vacaciones de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla dejan paso a los habituales relevos estivales, con nuevos presentadores al frente de los principales magacines e informativos durante los meses de julio y agosto

La televisión cambia de caras este verano: todos los presentadores que sustituyen a las grandes estrellas en La 1, Antena 3 y Telecinco

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de Super Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Al menos once muertos y 23 personas desaparecidas por el incendio de Los Gallardos, en Almería: “Es una tragedia sin precedentes”

Al menos once muertos y 23 personas desaparecidas por el incendio de Los Gallardos, en Almería: “Es una tragedia sin precedentes”

El Colegio Oficial de Psicología de Cataluña investiga a Julia Lüderwaldt, la terapeuta de los Andic, por intrusismo profesional y mala práctica

George Orwell, escritor y periodista: “El lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras suenen verídicas y el asesinato respetable”

El Congreso de los Diputados ya se ha gastado en tres meses de este año unos 273.000 euros en arreglar los relojes de la Cámara

Manuel gana 3.534 euros limpios al mes y no puede optar a los “alquileres asequibles” de Almeida porque una inmobiliaria le ha rechazado por “falta de viabilidad económica”

ECONOMÍA

Absentismo laboral no significa no querer trabajar: las plantillas envejecidas y la explosión de la salud mental disparan las bajas en España

Absentismo laboral no significa no querer trabajar: las plantillas envejecidas y la explosión de la salud mental disparan las bajas en España

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades

Las familias españolas nunca han sido tan ricas: su patrimonio bate récords y sus deudas caen a mínimos de 27 años

Los coches eléctricos son más caros de reparar y no es por la batería: el peso, los talleres especializados y la gama alta disparan la factura

La contradicción de Europa: aumentar las sanciones contra el tráfico de migrantes mientras se aprueban centros de deportación fuera de la UE

DEPORTES

España - Bélgica en el Mundial 2026, en directo: ‘La Roja’ se juega el pase a semifinales ante los ‘diablos rojos’

España - Bélgica en el Mundial 2026, en directo: ‘La Roja’ se juega el pase a semifinales ante los ‘diablos rojos’

A qué hora juega hoy España contra Bélgica y dónde ver el partido: la Selección busca pasar a unas semifinales donde ya espera Francia

El “efecto banquillo” de España: la fórmula secreta de Luis de la Fuente que también tiene Bélgica

Bélgica, de verdugo de España y bestia negra en Europa al ocaso de su generación de oro

Mbappé y Dembélé tumban a Marruecos para dar a Francia el pase a semifinales del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo