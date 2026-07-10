Olot acogerá de forma simultánea las Supercopas de España 2026

Barcelona, 10 jul (EFE).- La localidad gerundense de Olot acogerá de forma simultánea las Supercopas de España masculina y femenina de hockey patines de 2026, que se disputarán del 23 al 25 de octubre, según anunció este jueves la Real Federación Española de Patinaje (RFEP).

La capital de la Garrotxa albergará el primer título oficial de la temporada 2026-2027 en un formato que reunirá en una misma sede y durante un mismo fin de semana a todos los equipos aspirantes al título, una vez concluido el Mundial de Asunción (Paraguay), previsto del 4 al 10 de octubre en categoría femenina y del 12 al 18 de octubre en la masculina.

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En la Supercopa masculina competirán el Igualada Rigat, campeón de la OK Liga; el Hockey Club Liceo, vencedor de la Copa del Rey; y el Barça y el Calafell, clasificados por su posición en la competición liguera.

Las semifinales masculinas se disputarán el sábado 24 de octubre. El Igualada Rigat y el Liceo partirán como cabezas de serie y conocerán a sus rivales en el sorteo de las ligas nacionales previsto para el viernes 17 de julio. La final tendrá lugar el domingo 25 de octubre.

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En la Supercopa femenina participarán el Vila-Sana Coop d'Ivars, campeón de la OK Liga Iberdrola; el Esneca Fraga, el Telecable y el Generali Palau, clasificados por su posición en la liga.

Las semifinales femeninas se jugarán el viernes 23 de octubre, con el Vila-Sana y el Fraga como cabezas de serie. Sus rivales también quedarán definidos en el sorteo de las ligas nacionales. La final se disputará el domingo 25 de octubre, antes de la final masculina. EFE

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