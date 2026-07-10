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Muere a los 91 años el expresidente del Betis José León Gómez

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Sevilla, 10 jul (EFE).- José León Gómez, quien fue presidente del Real Betis en tres mandatos y estuvo vinculado a la entidad verdiblanca especialmente durante la etapa de Manuel Ruiz de Lopera como propietario del club (1992-2010) ha fallecido este viernes a los 91 años, informaron a EFE fuentes del club.

León, empresario agrícola de Dos Hermanas (Sevilla), desempeñó cargos directivos en el Betis desde la década de los sesenta del siglo pasado y llegó por primera vez a la presidencia como interino en 1969, entre los mandatos de Julio de la Puerta Castro y Antonio Núñez Naranjo.

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Después de varias entradas y salidas en las diferentes directivas, el industrial nazareno regresó definitivamente al club en 1989 como responsable del área económica, bajo la presidencia de Hugo Galera Davidson, y fue uno de los que pilotó la transformación en sociedad anónima durante la que Ruiz de Lopera, fallecido en marzo de 2024, se hizo con la mayoría accionarial.

Con Ruiz de Lopera como consejero delegado y poseedor de todo el poder decisorio, León Gómez ocupó una presidencia con valor más simbólico que ejecutivo entre 1992 y 1996, año en el que pasó a la vicepresidencia durante un decenio, hasta 2006, cuando inició su tercera etapa como presidente.

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El cuatrienio de su último mandato (2006-2010) fue especialmente convulso en lo deportivo, con un descenso a Segunda, y también en lo social, ya que un Ruiz de Lopera acosado por múltiples causas judiciales cedió el poder al polémico empresario Luis Oliver antes de que el club fuese intervenido judicialmente.

El Real Betis mostró en sus redes sociales su "máximo pesar por el fallecimiento de José León Gómez, presidente de la entidad durante tres etapas" y, en un mensaje acompañado de una imagen antigua del exdirigente, añadió: "El Club quiere enviar su más sincero pésame a toda su familia y amigos. DEP".

El Sevilla FC también expresó en la red X su pesar por la muerte del expresidente verdiblanco con el siguiente mensaje: "El Sevilla FC muestra sus condolencias y envía el pésame a los familiares y allegados de José León, así como al Real Betis y a toda la familia verdiblanca. DEP". EFE

lhg/cc/cmm

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