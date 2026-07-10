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Muere a los 85 años el urbanista Jordi Borja, impulsor de la transformación de Barcelona

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Barcelona, 10 jul (EFE).- El geógrafo, urbanista y político Jordi Borja, considerado uno de los referentes del urbanismo barcelonés y conocido por su pensamiento crítico y su compromiso con la ciudad de Barcelona, cuya transformación y descentralización impulsó junto al alcalde Pasqual Maragall, ha fallecido a los 85 años.

"El urbanismo barcelonés, el pensamiento crítico y el compromiso cívico y político deben mucho a Jordi Borja. Su legado seguirá siendo una referencia para seguir haciendo un país más habitable y justo", ha compartido en redes sociales el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

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Jordi Borja Sebastià (Barcelona, 1941) estudió Sociología, Geografía Humana y Urbanismo en la Universidad de La Sorbona de París durante su exilio en Francia en la época franquista y también era doctor en Geografía Urbana por la Universidad de Barcelona.

Ingresó en el PSUC a principios en 1960 y fue diputado en el Parlament de Cataluña por esta formación entre 1980 y 1984, así como teniente de alcaldía de Barcelona entre los años 1983 y 1995, primero con el PSUC y después como independiente con el PSC.

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Jordi Borja también fue vicepresidente ejecutivo del Área Metropolitana de Barcelona de 1987 a 1991.

Borja fue uno de los artífices de la organización de la capital catalana en distritos, así como uno de los ponentes de la Carta Municipal de Barcelona, y durante su trayectoria mantuvo relaciones políticas y profesionales con el gobierno de Francia y con diferentes países de América Latina.

Ya en el siglo XXI, Jordi Borja fue uno de los fundadores de Barcelona en Comú y Catalunya en Comú, y en las últimas elecciones municipales (2023) cerraba la lista de los comunes que encabezaba la alcaldesa Ada Colau.

Borja ha sido profesor de diferentes universidades catalanas, como la UB, la UPC y la UOC, de la que era profesor emérito, además de universidades de París, Roma, Nueva York, México y Buenos Aires, así como asesor de planes estratégicos en Río de Janeiro, Bogotá y Medellín.

"Nos ha dejado Jordi Borja, urbanista, activista y referente para la consecución de unas ciudades dignas y socialmente justas; fue profesor de la UAB entre los años 1972 y 1984. Que la tierra te sea leve", ha destacado la UAB en las redes sociales.

Presidente del Observatorio DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales) desde 2011 a 2016, también colaboró en diferentes publicaciones y publicó una treintena de libros, entre ellos 'Descentralización y participación ciudadana' (1987) 'La ciudad conquistada' (2003), 'Urbanisme de Barcelona: llums i ombres' (2010) y 'Ciudades resilientes, ciudades posibles' (2017).

 El pasado mes de noviembre, Jordi Borja recibió la Medalla de Oro al Mérito Cívico del Ayuntamiento de Barcelona, en reconocimiento a su trayectoria ejemplar en el ámbito del urbanismo, en un acto presidido por el alcalde Jaume Collboni. EFE

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