Moreno dice que podría haber 12 fallecidos y cifra en 19 los desaparecidos en el incendio

Sevilla, 10 jul (EFE).- El número de fallecidos en el incendio de Los Gallardos en Almería podría ascender a 12, a la espera de confirmar el hallazgo de un nuevo cuerpo, mientras que hay aún 19 personas que están sin localizar, según ha informado este viernes el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

"Ahora mismo podríamos estar hablando de 12 fallecidos confirmados, porque hay todavía uno que está por confirmar, pero que, lamentablemente, todo parece indicar que también ha sido localizado", ha dicho Moreno en una entrevista en Canal Sur Radio.

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De la misma forma, ha indicado que hay 19 personas todavía sin localizar, de las que no se conoce su paradero, y ha añadido que esta tragedia se ha producido porque el fuego ha creado una "especie de ratonera". EFE