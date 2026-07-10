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Merino gana en tres minutos, Rodrigo domina el partido y Lamine Yamal insiste sin tino

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Iñaki Dufour

Redacción deportes, 10 jul (EFE).- Mikel Merino sólo necesitó tres minutos sobre el campo para marcar el gol de la victoria y clasificar a España para las semifinales del Mundial 2026, tras un duelo que dominó Rodrigo Hernández y en el que insistió sin el tino de siempre Lamine Yamal.

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Así jugó España:

Unai Simón (4): Atento, su racha de imbatibilidad concluyó en el primer remate entre los tres palos de Bélgica en el partido. Fue en el minuto 42, con un picado cabezazo de Charles de Keteleare, al que no reaccionó del todo. Quizá tarde. Estaba cerca. Puso fin a 553 minutos sin recibir un tanto en esta edición del torneo. Después falló en otra salida.

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Pedro Porro (7): Ha ganado la competencia por la titularidad en el lateral derecho a Marcos Llorente. De nuevo, fue el elegido para el once por tercera eliminatoria seguida. Una prueba de fuego ante Doku, al que controló relativamente bien en defensa. Una pared suya con Lamine Yamal originó el 1-0 de España. El centro al área fue de Porro, el primer remate de Olmo y el definitivo de Fabián.

Cubarsí (8): Su salida de balón es siempre un recurso inmejorable para España. Luis de la Fuente le pidió en algún momento algo más de calma, no ser tan vertical en el envío profundo. Uno de ellos generó una ocasión en la primera parte. Bien al cruce, atento a los espacios, perdió la pugna en el remate con Charles de Keteleare que supuso el 1-0. Era complicado. Justo después, además, recibió tarjeta amarilla. Su tiro en el segundo tiempo originó el 2-1 de Merino, tras un mal rechace del portero.

Laporte (8): En su línea habitual, con su jerarquía de siempre, bien posicionado y resolutivo, surgió salvador en el tramo final, ya con 2-1 en contra al corregir una mala salida de Unai Simón para sellar la clasificación.

Cucurella (6): Por su banda entró Leandro Trossard. Lo vigiló y lo controló bien casi siempre el lateral izquierdo de la selección española, el único junto a Cubarsí y el portero Unai Simón que lo ha jugado todo en este Mundial. Su actividad hacia el ataque fue más inconstante. Siempre activo, sus subidas crearon peligro, pero fueron puntuales.

Fabián Ruiz (7): Suplente los últimos cuatro partidos, tras el 0-0 con Cabo Verde, fue la sorpresa de la alineación. Entró en el once por Pedri. Distintas cualidades para un partido que imagino diferente De la Fuente. Su irrupción, siempre competitivo, siempre resolutivo, fue con el 1-0 a favor de España, cuando llegó al área y aprovechó un rechace de Courtois. Fue cambiado de forma inesperada por Pedri en el minuto 55. Buen partido.

Rodrigo (8): Líder del medio campo y de la selección española, manejó toda su parcela y más allá, atento a las coberturas, sobre todo en el lado derecho de su defensa con la velocidad y el desborde de Doku, y preciso en el pase, con el que superó varias veces las líneas rivales.

Lamine Yamal (6): Indiscutibles sus ganas, irrebatibles sus cualidades, quizá acelerado por momentos, encaró, regateó, sorteó rivales, originó el 1-0 con el pase profundo inicial a Pedro Porro y demostró su calidad. Aún más presente en el segundo tiempo, fue creciendo en protagonismo y amenaza, pero le faltó tino muchas veces, tanto en el remate como el último regate. Tuvo tres tiros, dos fuera y uno repelido por Courtois.

Dani Olmo (8): El mejor del primer tiempo de España. Su posición entre líneas ilumina la transición de España. Cuando controla, gira y cambia el paso rompió líneas y abrió horizontes variados frente a la defensa de Bélgica. Suyo fue el remate raso que provocó el rechace de Courtois en el gol de Fabián. Sobresaliente en ataque… Y también en defensa, providencial al cortar un contragolpe muy peligroso al borde del descanso, ya con 1-1.

Álex Baena (4): Trompicado por momentos, siempre voluntarioso y ambicioso, con movilidad. Le faltó más intervención y precisión desde el sector izquierdo, en su quinto duelo consecutivo como titular. En el minuto 55 fue cambiado por Ferran Torres. Irregular.

Oyarzabal (5): Sus movimientos y su juego de espalda desahogaron y abrieron espacios de España por momentos, pero le faltó más a Oyarzabal, demasiado desasistido, sin una sola ocasión de remate entre la defensa de Bélgica hasta el minuto 62, con un derechazo despejado por Courtois. Fue reemplazado por Nico Williams en el 79.

…………………….

Ferran Torres (6): En el minuto 55 relevó a Baena. Su dinamismo, más centrado, le dio un nuevo impulso ofensivo a España, como ante Portugal.

Pedri (6): Suplente de forma inesperada, lejos de su mejor nivel en este torneo, De la Fuente recurrió a él en el minuto 55. Sustituyó a Fabián, aunque había sido el autor del gol. Disputó más de 35 minutos.

Nico Williams (s.c.): Lesionado en la tercera jornada ante Uruguay, baja en los dos últimos partidos de dieciseisavos y octavos, volvió a la competición desde el minuto 79, en sustitución de Mikel Oyarzabal. Apenas desbordó.

Mikel Merino (9): A cuatro minutos del 90, Mikel Merino, el goleador decisivo ante Portugal, entró al campo para el tramo final frente a Bélgica, pensando ya en el tiempo extra, quizá, pero volvió a surgir como salvador, goleador y héroe, con el 2-1 en el minuto 88 tras un rechace del portero. Siempre oportuno. Otra vez figura. EFE

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