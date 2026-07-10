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Mbappé y Dembélé, más goles que 45 selecciones

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Iñaki Dufour

Redacción deportes, 10 jul (EFE).- De los 16 goles marcados por Francia, ocho son de Kylian Mbappé y cinco de Ousmane Dembélé, quienes, simplemente entre los dos, decisivos para el avance a las semifinales, suman más tantos que 45 de las 47 selecciones competidoras suyas del Mundial 2026, todas menos Argentina, con 14 dianas en el torneo, y Bélgica, hasta ahora con 13 aciertos, en cinco duelos.

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Francia es puro poder ofensivo. Incluso, con un penalti fallado por el capitán de ‘Les Bleus’. Había marcado sus últimos quince lanzamientos en esa destreza con su selección hasta que Yassine Bono atrapó el defectuoso tiro del atacante desde los once metros. Raso, flojo, adivinado y parado por el guardameta, que solo aplazó el triunfo francés hasta el segundo tiempo, hasta que Mbappé y Dembélé acertaron por dos veces en una franja incontestable de seis minutos, del 60 al 66. Ahí marcaron la diferencia.

No fue la pegada de otras veces, en cualquier caso. Necesitó 22 remates, ocho entre los tres palos, para lograr los dos goles con los que abrió el espacio definitivo con Marruecos. Su métrica de goles esperados era de tres, con lo que incluso se quedó por debajo de la expectativa estadística, cuando lo natural es que esté casi siempre por encima: en el Mundial 2026, sus goles esperados son de 12,73, y ha anotado 16, más que ningún otro equipo.

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“Yo he sido campeón del mundo, también subcampeón. Esta selección no es ni campeona ni subcampeona. Así que ahora mismo no es la más fuerte. Es la que tiene más potencial, con la que resulta más fácil proyectarse hacia el futuro porque tiene muchas cualidades. Te permite soñar, por supuesto, pero no es la más fuerte", advirtió el máximo goleador francés en este Mundial, en todos los Mundiales y en la historia de ‘Les Bleus’, con ocho, veinte y 64 goles, respectivamente.

Mbappé ha marcado ocho goles a lo largo de cinco de los seis encuentros. Solo se quedó sin batir la portería rival en uno, en la tercera jornada ante Noruega, cuando dio dos de las tres asistencias que lleva en esta edición del torneo.

En el resto aportó al menos un gol. Dos en el 3-1 a Senegal, otros dos en el 3-0 a Irak, dos más en el 3-0 a Suecia, ya en dieciseisavos de final, otro de penalti en octavos frente a Paraguay (1-0) y uno más este jueves en cuartos ante Marruecos (2-0). Un gol de pura precisión, con una rosca a la que no llegó Bono ni habría llegado cualquier portero del mundo.

Ya está a la altura goleadora en este Mundial de Lionel Messi, con el que compite por ser el máximo goleador de esta edición del torneo y a lo largo de toda la historia. Está a un solo tanto de los 21 del atacante argentino, con la diferencia de que este será el último Mundial de Messi y a Mbappé le quedará alguno más, con 27 años. El noruego Erling Haaland suma siete en la presente competición por los seis del inglés Harry Kane. El británico acumula quince entre los tres que ha disputado, desde Rusia 2018 hasta ahora.

“Muchos piensan que Kylian es una especie de dictador que solo piensa en sí mismo, pero es alguien que, como capitán, es ejemplar. Lo demuestra con lo que hace en el terreno de juego, más allá de todos los goles que marca", valoró Didier Deschamps al término del choque, del que el atacante acabó con un golpe en el tobillo, con dolor, pero sin más transcendencia, según confirmó el propio delantero.

Al lado de Mbappe, Dembélé ha sumado cinco goles en tres encuentros diferentes. A su tanto a Irak, en la segunda cita, añadió los tres con los que rompió el partido frente a Noruega más el gol con el que sentenció el pase a semifinales ante Marruecos, cuando condujo por el medio y remató raso con la derecha. El atacante del París Saint-Germain había sumado tan solo siete goles en 59 partidos antes del inicio del torneo, en el que incrementado sus registros con cinco tantos en seis choques.

“Estoy muy contento. Sabemos que jugar una semifinal de un Mundial es algo excepcional. Es la tercera consecutiva con la selección francesa desde que estoy en el equipo y estoy muy feliz por esta clasificación", expresó Dembélé al término del encuentro en Boston.

Michael Olise y Desiré Doué, ganador en cuartos de la competencia que mantiene con su amigo Bradley Barcola por la titularidad, completaron ante Marruecos el cuarteto ofensivo de Francia, al que ya no renuncia en ningún encuentro Didier Deschamps, siempre con cuatro hombres puramente ofensivos, que remarcan el poder que tiene a su servicio ahora el seleccionador del conjunto galo. EFEid-fc

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