La nueva Carolina sigue exportando imagen

Inés Gutiérrez González y Ángela Muñoz Moya

Madrid, 10 jul (EFE).- Transmitir valores a la sociedad, especialmente a los más jóvenes. Es el objetivo de Carolina Marín, que tras ser reconocida con la Gran Cruz de la Real Orden al Mérito Deportivo, inicia una nueva etapa personal, en la que sigue siendo protagonista para el mundo empresarial, que confía en su imagen para expandir mercados.

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En las últimas semanas, ha presentado un vino sin alcohol de la Ribera del Duero y ha prestado su nombre a una marca de aceitunas que desea promoción en la India, un país donde su carisma le aporta un porcentaje serio a sus 603.000 seguidores en Instagram.

En la pista lo ganó todo. Mundiales, Europeos, oro olímpico... Fuera de ella, Carolina comienza a recoger todo su inmenso esfuerzo de su trayectoria deportiva. Mediáticamente es la deportista española más reconocida y su imagen se refuerza en dos vectores.

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Uno, por medio de premios y distinciones. El Premio Princesa de Asturias impulsó su perfil internacional y empatizó con el público español, tras su dolorosa retirada por lesión en los Juegos Olímpicos de París; y ahora la Gran Cruz concedida por el Gobierno, que coloca a Carolina entre los más grandes del deporte español junto a nombres como los de Rafa Nadal, Andrés Iniesta o Pau Gasol, entre otros.

Y en segundo lugar, ha iniciado a nivel empresarial un proyecto denominado 'Win, by Carolina Marín', con la bodega Matarromera, de la Ribera del Duero, poniendo en valor un vino sin alcohol. Y promociona ya con el apoyo de la Junta de Andalucía la aceituna de mesa en la India. Andalucía es líder mundial en la exportación de este producto que facturó unas ventas de 734 millones de euros.

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La campaña ‘Feed Your Heart with Olives from Spain’, que cuenta con la colaboración de Andalucía Trade, busca reforzar la presencia de las Aceitunas de España en uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento del mundo.

Desde su entorno aseguran que Carolina Marín, tras su retirada, ahora sí dispone de tiempo para devolver a la sociedad el cariño y el afecto que ha recibido durante su carrera y lo expresa a través de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) que diferentes empresas han confiado a la campeona onubense.

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Carolina, en la actualidad, refuerza su cuádriceps para fortalecer su rodilla derecha, hace menos deporte de impacto, incluido el bádminton como es lógico al ser un deporte más agresivo, y sigue a diario sus sesiones de gimnasio y sobre todo de bicicleta, un deporte ideal para esta etapa de recuperación total.

Carolina Marín deja un legado difícil de igualar. Fue campeona olímpica en los Juegos de Río 2016, tres veces campeona del mundo y ocho veces campeona de Europa. Además, se convirtió en la primera jugadora no asiática en conquistar el oro olímpico en bádminton, un logro que cambió para siempre la historia de este deporte en España.

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“He podido abrir un camino a esas niñas de un deporte que era totalmente desconocido en nuestro país. Es importante que vean que se puede, que hay un camino a recorrer y que ese camino se basa en mucho trabajo, mucho esfuerzo, renuncia, un sacrificio bastante importante, pero que todo merece la pena”, dijo Marín.

Recientemente fue nombrada embajadora de una campaña para promocionar las aceitunas españolas en India y presentó la colaboración junto con Bodegas WIN del grupo Matarromera para impulsar el vino sin Alcohol ‘Espumoso Rosé by Carolina Marín’.

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“Para mí es de las cosas más importantes, tanto asociarme con marcas que comparten valores como los míos y yo valores como los de ellos, como transmitir valores a la sociedad, sobre todo a los jóvenes de hoy en día, que creo que es algo fundamental e importante que se necesita, y ahora mismo en este momento de mi vida me siento muy feliz porque estoy haciendo cosas que me están gustando mucho”, explicó la exjugadora de bádminton a EFE.

Junto con el reconocimiento de Princesa de Asturias que se le concedió en 2024, recientemente le otorgaron la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo. "Me siento muy agradecida, muy agradecida, honrada. Lo primero, al Gobierno de España por haber pensado en mí, me siento, imagínate, muy feliz, orgullosa y agradecida”.

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Durante la presentación del vino, Carolina Marín afirmó que tiene varios proyectos en mente que ya están en proceso y que antes no pudo desarrollar porque su foco de atención estaba en entrenar y competir al cien por cien. EFE