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La Abogacía pide agilizar los trámites en los procesos de extranjería

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Madrid, 10 jul (EFE).- El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González Martín, ha pedido más comunicación entre la Administración y los gestores de extranjería para agilizar los trámites y procesos de regularización y facilitar el acceso de los ciudadanos a la gestión de sus expedientes.

Así lo ha planteado este viernes el presidente de la Abogacía en la última jornada del I Congreso de Extranjería organizado por el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid (ICOGAM).

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González Martín ha transmitido la necesidad de "hacerse ver, levantar la mano y llamar la atención" respecto a las relaciones de los colegios de abogados con la Administración y para plantear las demandas en materia de visibilización y diálogo en las cuestiones apremiantes para las gestiones de extranjería.

Respecto a la digitalización de los procesos burocráticos, González Martín percibe la implementación de la tecnología como una "amenaza que está impactando de manera terrible" por la falta de enfoque acerca de su uso y cómo esta perjudica a los ciudadanos que se ven afectados por contratiempos que, según él, podrían ser agilizados.

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El presidente del Consejo General de la Abogacía ha valorado la formación que se imparte en los colegios de abogados que "generan confianza", y ha apuntado la necesidad de establecer un control deontológico de la profesión que escuche a los ciudadanos y mejore el servicio a través de la Administración.

Por su parte, el presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, Fernando Jesús Santiago Ollero, ha expuesto que a la Administración no le interesan "las voces disonantes que pongan en duda determinadas actuaciones".

Y ha puesto como ejemplo las que piden la optimización de los servicios digitales para trámites burocráticos o aquellas que ponen a disposición sus propios departamentos, que "funcionan mil veces mejor que cualquier oficina de un ayuntamiento".

También ha defendido la figura de los gestores como "canales de comunicación" e "intérpretes" entre el "lenguaje de la Administración" y el "lenguaje de la calle", y ha denunciado la marginalización que sufren al ser relegados de los puestos de contacto directo con el ciudadano: "Simplemente no nos quieren".

Santiago Ollero también propone cambios "en la forma de trabajar" de los funcionarios y una "capacidad ejecutiva" de los foros y canales para tomar decisiones y ha solicitado "mejorías en el acceso a la información de los expedientes" para los funcionarios, que califica como "birria". EFE

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