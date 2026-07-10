Espana agencias

José Bordalás: "Estoy en el club en el que me siento identificado"

Guardar
Google icon

Madrid, 10 jul (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este viernes que afronta con "muchísima ilusión" una nueva temporada al frente del conjunto azulón y explicó que su decisión de renovar con el club azulón hasta junio de 2028 estuvo marcada por el reconocimiento y el cariño que siente de la entidad y la afición.

"Estoy en el club que me siento identificado, que siento que me quieren", afirmó Bordalás durante su comparecencia ante los medios en el inicio de la pretemporada, en la que destacó que renovar fue "una decisión sencilla" por el vínculo que mantiene con el Getafe.

PUBLICIDAD

El técnico alicantino agradeció el respaldo recibido del presidente, Ángel Torres, de la dirección deportiva y de todos los trabajadores del club, además del apoyo de la afición, y subrayó que comenzar una nueva campaña le genera la misma motivación que en etapas anteriores.

"Siento que se reconoce mi trabajo y compromiso por parte del club, del presidente, de la directiva, de la dirección deportiva, de los trabajadores y de la afición. No es sencillo. En los tiempos que corren estar tantas temporadas en un club no es fácil. Va a ser una temporada de mucha exigencia", destacó.

PUBLICIDAD

Bordalás advirtió, no obstante, de que el equipo afrontará un curso "muy ilusionante, duro y difícil", marcado también por las obras del estadio, y aseguró que la única fórmula para superar esas dificultades será el trabajo diario.

"Les he dicho a los jugadores que la ilusión dura lo que dura y que tenemos que entrenar mañana mejor que hoy y hacerlo durante once meses", señaló el entrenador, que prometió "compromiso y trabajo" para mantener la competitividad del equipo.

Respecto a las salidas de futbolistas importantes como Juan Iglesias, Diego Rico, Domingos Duarte, Mauro Arambarri y Luis Milla, reconoció que perder jugadores de ese nivel "nunca es sencillo", aunque agradeció su compromiso durante su etapa en el club y mostró su confianza en que los nuevos fichajes puedan cubrir esas bajas con esfuerzo y adaptación.

"Milla es un chico con mucha experiencia y que nos dio un rendimiento fabuloso. Creció mucho las últimas temporadas. Está muy agradecido, no sólo al club, a todos nosotros, a los técnicos, que le hemos ayudado mucho en momentos de dificultad. Buscaba una salida a un club como el que ha ido. El club en esos momentos entendía también que era una decisión para ambas partes", manifestó.

Sobre Arambarri, explicó que su marcha a River Plate respondió principalmente a una decisión personal del centrocampista uruguayo, que deseaba regresar a un destino más cercano a su país tras más de una década en Europa, y admitió que será una ausencia "muy importante".

En cuanto a los refuerzos, señaló que mantiene un contacto permanente con el director deportivo, Toni Muñoz, para confeccionar "la plantilla más competitiva posible" dentro de las limitaciones económicas del club.

Asimismo, también evitó fijar metas a largo plazo pese a la clasificación del Getafe para la Liga Conferencia y recalcó que el objetivo inmediato pasa por superar la eliminatoria europea de agosto y preparar al equipo para competir "al máximo nivel" en todas las competiciones.

Preguntado por el regreso de Ramón Terrats, destacó la implicación del centrocampista durante su anterior etapa en el club y confió en que vuelva a ofrecer un alto rendimiento, mientras que elogió el trabajo de la dirección deportiva para cerrar su incorporación.

También confirmó que cuenta con Christantus Uche (cedido el pasado curso en el Crystal Palace) para la próxima temporada y definió al recién llegado Jean Ives Valou como un futbolista joven, con potencial y margen de crecimiento.

"En cuanto a Uche, no me gusta personalizar porque muchas veces se personaliza y detrás hay sentimientos y hay familia y es un jugador muy importante, como el resto de compañeros. En estos momentos es jugador del Getafe. Con la misma ilusión que sus compañeros, seguro que se va a incorporar con toda la ilusión del mundo y en este momento es jugador del Getafe y contamos con él obviamente".

Finalmente, Bordalás mostró su apoyo a la selección española, a la que calificó de "espectacular", y confesó su admiración por los futbolistas uruguayos, de los que destacó su carácter competitivo y su capacidad para adaptarse con rapidez al fútbol europeo. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Terror en un vuelo de Ryanair Grecia-Alemania: una ventanilla se rompe en el aire y obliga a aterrizar de emergencia

La diferencia de presión empujó parcialmente a uno de los pasajeros hacia el exterior y el despliegue de las mascarillas de oxígeno

Terror en un vuelo de Ryanair Grecia-Alemania: una ventanilla se rompe en el aire y obliga a aterrizar de emergencia

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 10 julio

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 10 julio

El juez Pedraz imputa al exjefe de gabinete de Sánchez y acredita el volcado de su móvil por su presunta implicación en el caso Leire

La UCO consideró que Serrano trabajó “estrechamente” con la exmilitante del PSOE en desestabilizar causas judiciales que afectaban al partido

El juez Pedraz imputa al exjefe de gabinete de Sánchez y acredita el volcado de su móvil por su presunta implicación en el caso Leire

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

La broma futbolera de Cristina Pedroche que se convirtió en la mejor declaración de amor a Dabiz Muñoz: “La mayor prueba es que nuestra hija sea del Atleti”

La presentadora apareció por primera vez después de tener su segundo hijo en la Embajada de Italia junto a Mar Saura, Patricia Conde y Bertín Osborne

La broma futbolera de Cristina Pedroche que se convirtió en la mejor declaración de amor a Dabiz Muñoz: “La mayor prueba es que nuestra hija sea del Atleti”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Anticorrupción pide imputar al exjefe de gabinete de Sánchez y el volcado de su móvil por su presunta implicación en el caso Leire

Anticorrupción pide imputar al exjefe de gabinete de Sánchez y el volcado de su móvil por su presunta implicación en el caso Leire

Al menos once muertos y 23 personas desaparecidas por el incendio de Los Gallardos, en Almería: “Es una tragedia sin precedentes”

El Colegio Oficial de Psicología de Cataluña investiga a Julia Lüderwaldt, la terapeuta de los Andic, por intrusismo profesional y mala práctica

George Orwell, escritor y periodista: “El lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras suenen verídicas y el asesinato respetable”

El Congreso de los Diputados ya se ha gastado en tres meses de este año unos 273.000 euros en arreglar los relojes de la Cámara

ECONOMÍA

Absentismo laboral no significa no querer trabajar: las plantillas envejecidas y la explosión de la salud mental disparan las bajas en España

Absentismo laboral no significa no querer trabajar: las plantillas envejecidas y la explosión de la salud mental disparan las bajas en España

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades

Las familias españolas nunca han sido tan ricas: su patrimonio bate récords y sus deudas caen a mínimos de 27 años

Los coches eléctricos son más caros de reparar y no es por la batería: el peso, los talleres especializados y la gama alta disparan la factura

La contradicción de Europa: aumentar las sanciones contra el tráfico de migrantes mientras se aprueban centros de deportación fuera de la UE

DEPORTES

España - Bélgica en el Mundial 2026, en directo: ‘La Roja’ se juega el pase a semifinales ante los ‘diablos rojos’

España - Bélgica en el Mundial 2026, en directo: ‘La Roja’ se juega el pase a semifinales ante los ‘diablos rojos’

A qué hora juega hoy España contra Bélgica y dónde ver el partido: la Selección busca pasar a unas semifinales donde ya espera Francia

El “efecto banquillo” de España: la fórmula secreta de Luis de la Fuente que también tiene Bélgica

Bélgica, de verdugo de España y bestia negra en Europa al ocaso de su generación de oro

Mbappé y Dembélé tumban a Marruecos para dar a Francia el pase a semifinales del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo