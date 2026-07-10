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Jorge Jesus: "Cristiano nunca será un problema para la selección de Portugal"

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Lisboa, 10 jul (EFE).- El nuevo seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, aseguró este viernes que Cristiano Ronaldo "nunca será un problema" ni para la selección ni para él, y que seguirá contando con el capitán siempre que "reúna las condiciones para ser convocado".

En su acto de presentación, celebrado en el complejo Ciudad del Fútbol de Oeiras, en el área metropolitana de Lisboa, el nuevo seleccionador recordó su experiencia la temporada pasada en el Al Nassr saudí, donde fue "muy fácil" trabajar con el exjugador del Real Madrid.

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"Cuando creía que tenía que jugar, jugaba; cuando creía que no tenía que jugar, no jugaba", afirmó Jesús, quien alegó que nunca tuvo problemas para sustituir al astro portugués.

"Lo sustituí 16 veces. Por lo tanto, nunca nos confundimos: una cosa es el jugador que es él, y otra cosa soy yo como entrenador y mis decisiones", subrayó.

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Y añadió: "(Cristiano Ronaldo) es un símbolo del fútbol portugués, de la selección y de Portugal, y eso quedará para siempre en la historia. Ha sido un gran placer trabajar con él durante el último año. Es muy fácil trabajar con él, siempre que se entienda hasta dónde podemos llegar ambos".

En cualquier caso, el nuevo técnico garantizó que hará "lo que considere mejor para el equipo".

Jorge Jesus también destacó la forma física de Cristiano Ronaldo y afirmó que no le da importancia a los 41 años del delantero.

"Cris trabajó un año conmigo, no sufrió ninguna lesión, recorría ocho kilómetros por partido, a una velocidad superior a los 25 kilómetros por hora", recordó.

Cristiano Ronaldo disputó recientemente el último Mundial de su carrera, en el que quedó eliminado en octavos tras la derrota ante España por 1-0, y declaró después que aún no ha decidido si seguirá defendiendo los colores de Portugal.

Sobre la continuidad del capitán luso, Jesus fue tajante: "Siempre que esté en condiciones de ser convocado, haré lo que considere mejor para la selección".

Jorge Jesus, de 71 años, fue presentado este viernes como nuevo seleccionador, en sustitución del español Roberto Martínez, y está previsto que dirija a Portugal hasta el Mundial de 2030, que el país organizará junto con España y Marruecos. EFE

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