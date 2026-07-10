Javier Solana expresa a Sánchez su "dolor" por los casos de corrupción que afectan al PSOE

San Lorenzo de El Escorial, 10 jul (EFE).- El ex secretario general de la OTAN y exministro socialista, Javier Solana, ha mostrado este viernes su "dolor personal" y "como ciudadano" ante los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE, y ha revelado que ya ha transmitido este sentimiento al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Solana se ha manifestado en estos términos tras la petición de la Fiscalía para imputar al ex jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, Juanma Serrano, en el caso Leire, en unas declaraciones a medios antes de intervenir en un curso de la Universidad Complutense en El Escorial.

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Solana no ha querido opinar sobre si Sánchez debe o no adelantar las elecciones, aunque ha revelado que ha hablado con él y ha dicho que el presidente "sabe" de este sentimiento de "dolor" suyo por la situación que vive el partido, sin compartir más detalles sobre la conversación.

En el ámbito internacional, el ex secretario general de la OTAN ha considerado que las críticas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a España durante la reciente cumbre de la Alianza en Ankara no fueron apropiadas, especialmente "estando delante el secretario general de la OTAN".

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Pero ha señalado que finalmente Trump "ha tenido que cambiar de opinión", algo que el presidente estadounidense hace con "relativa frecuencia", según ha recordado.

Asimismo, Javier Solana ha asegurado que el Gobierno "está haciéndose muy bien" en materia de defensa.

"Estamos atendiendo a todas las llamadas que tenemos de cooperación internacional militar. Como hemos dicho, estamos haciendo todo lo que hay que hacer y creemos que lo podemos hacer. Y se está haciendo", ha zanjado. EFE

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