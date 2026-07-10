Identificada la mujer hallada muerta en Lleida, gracias a un retrato hecho con IA

Lleida, 10 jul (EFE).- Los Mossos d’Esquadra identificaron este jueves por la tarde a la mujer que apareció muerta el pasado 3 de junio en el río Segre, horas después de pedir la colaboración ciudadana y de difundir un retrato de la víctima hecho con inteligencia artificial (IA).

Según ha informado a EFE la policía catalana, se trata de una mujer de 50 años de nacionalidad española.

"¡Muchas gracias por la ayuda y por todas las informaciones que nos habéis dado! Finalmente, gracias a las gestiones de investigación que teníamos abiertas, la hemos podido identificar", han informado los Mossos d'Esquadra en la red social X.

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El jefe de la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos en la Región Policial de Ponent, el inspector Sergi Mesalles, apuntó este jueves, cuando pidió a los medios que difundieran la imagen de la mujer, que el "el cadáver presenta una serie de elementos compatibles con cierta violencia", aunque matizó que todavía está por determinar "si estos elementos violentos tienen un trasfondo o una tipología criminal". EFE

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