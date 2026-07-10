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Ferran Soriano, sobre el Girona: "Queremos volver a Primera inmediatamente"

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Girona, 10 jul (EFE).- El director general del City Football Group, Ferran Soriano, admitió en un encuentro con empresarios y patrocinadores que la prioridad del grupo en clave Girona es "volver a Primera inmediatamente".

El máximo responsable ejecutivo del grupo City aseguró que el descenso a LaLiga Hypermotion supone "un problema porque es un paso atrás en un camino en el que nos gustaría que todos los pasos fueran adelante, pero la vida no es así".

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"Tenemos que aceptar que esto es un juego y que hemos perdido y ahora tenemos que luchar en Segunda", dijo.

Con todo, Soriano reivindicó que "este descenso no cambia los planes" del grupo en clave Girona.

"El objetivo es consolidar el equipo en Primera y si miras diez años atrás ves que venimos de una cosa mucho peor. El Girona era inestable, no tenía accionistas que pudieran invertir dinero. Estos años hemos conseguido convertir al Girona en un club de fútbol de verdad y estable y queremos que esté siempre en Primera División", añadió.

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El presidente del consejo de administración del Girona, Pere Guardiola, reconoció que el descenso ha sido inesperado porque el objetivo era estabilizar al club en Primera División. "Creíamos que ya lo teníamos", ha lamentado.

Guardiola verbalizó su confianza en la figura de Quique Cárcel, el director deportivo, por su rendimiento "excelente" de los últimos años, y defendió la apuesta por el entrenador Quique Álvarez como sustituto de Míchel Sánchez.

"Además de los dos grandes años como técnico del filial, ha demostrado ser un gran gestor de grupo y un líder", destacó. EFE

asm/xsf/jl

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