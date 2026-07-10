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Feijóo suspende agenda por el trágico incendio en Almería y estará en contacto permanente con Moreno

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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha decidido suspender su agenda este viernes en Valladolid tras el trágico incendio forestal declarado en la localidad almeriense de Los Gallardos (Almería), que deja ya once fallecidos, y estará en contacto permanente con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Según la última actualización de datos, el incendio en Los Gallardos ha dejado por el momento once muertos y ocho heridos, cuatro de ellos graves y hay al menos 19 desaparecidos. El presidente andaluz se ha desplazado en coche a la zona. "Ahora mismo hay al menos otras 19 personas que no están localizadas", ha manifestado.

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El PP ha informado que Feijóo suspende su agenda de hoy "por las dolorosas consecuencias de los incendios de Almería". El líder del PP asistía esta tarde al XVI Congreso de Nuevas Generaciones que se celebra en Valladolid este viernes y sábado, en el que se va a elegir al madrileño Ignacio Dancausa como presidente, en sustitución de Beatriz Fanjul.

Después, Feijóo tenía previsto ver el partido de la selección española --que enfrentará a España y Bélgica en cuartos de final del Mundial-- junto a miles de ciudadanos en la Plaza de Zorrilla (Valladolid).

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Sin embargo, teniendo en cuenta "la magnitud de la desgracia", el presidente del PP "se quedará en Madrid y en contacto permanente con el presidente de la Junta de Andalucía", ha señalado la formación en un comunicado.

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