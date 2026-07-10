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Fátima Diame contra Tessy Ebosele, duelo de longitud en Madrid

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Madrid, 10 jul (EFE).- Las españolas Fátima Diame, doble medallista de bronce mundial en pista cubierta, y Tessy Ebosele, líder del año gracias a una marca de 6,86 metros, se medirán el próximo 16 de julio en el mitin de Madrid, de categoría plata continental, en una competición que vuelve a situarse entre las de mayor nivel del calendario internacional.

Después de más de un año alejada de la competición por lesión, Tessy Ebosele ha regresado en un excelente estado de forma y a Madrid llega como líder española del año gracias a los 6,86 metros logrados en Castellón el pasado 1 de julio, además de igualar su mejor marca personal, lo que le permite ser optimista de cara a alcanzar la cifra de los siete.

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Muy cerca de ella se encuentra Fátima Diame, doble medallista de bronce mundial bajo techo en 2024 y 2025, que este año firmó 6,85 metros en Castellón, igualmente marca personal, tras haber saltado previamente 6,78 en Salamanca y 6,84 en Guadalajara.

La regularidad confirma el gran momento de forma de la vigente campeona del mitin, que el pasado año conquistó Vallehermoso con 6,75 metros apenas dos semanas después de haber sido octava en ese mismo escenario durante el Campeonato de Europa por equipos.

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Las tres españolas tendrán enfrente un elenco de rivales de primer nivel, tanto por su trayectoria internacional como por las marcas con las que llegan a Madrid. Encabeza la lista la australiana Brooke Buschkuehl, plusmarquista de Oceanía y única participante que ha superado la barrera de los 7 metros con 7,13 logrados en 2022. Habitual finalista en los grandes campeonatos, ha competido en los Juegos Olímpicos de 2016 y 2021, así como en los Mundiales de 2017, 2019 y 2022.

También estará la burundesa Marthe Koala, campeona de África en 2022 y otra fija en las grandes finales internacionales. Acredita una marca personal de 6,94 metros y este año ya ha alcanzado 6,77.

Completan el cartel la plusmarquista de Países Bajos Pauline Hondema, con 6,91 de marca personal, y la ucraniana Iryna Budzynska, que ha elevado su marca personal hasta 6,82 en este 2026 y que está firmando una temporada muy consistente, lo que la convierte en una de las posibles protagonistas de la competición. EFE

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