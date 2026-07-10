Exconsellera catalana niega que ordenara detener la vacunación a policías y guardiaciviles

Barcelona, 10 jul (EFE).- La exconsellera de Salud Alba Vergés ha negado que ordenase detener la vacunación a los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en Cataluña y ha afirmado que siempre siguió el criterio del Consejo Interterritorial y trató de compatibilizar la inmunización por criterios de edad y de grupos esenciales.

Así lo ha indicado Vergés (ERC) en su declaración como acusada en el juicio en la Audiencia de Barcelona en el que la Fiscalía pide para ella y para otros tres miembros de la cúpula de Salud durante la pandemia 12 años de inhabilitación al considerar que discriminaron a los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Cataluña al retrasar su vacunación por el coronavirus.

PUBLICIDAD

Vergés, que ha respondido a todas las partes menos a la acusación ejercida por sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil, ha afirmado que "nunca" dio la orden de parar la vacunación a los agentes de ambos cuerpos estatales: "Nuestra intención era vacunarlos a todos. A ellos y a todos los colectivos esenciales".

Con la voz entrecortada, la exconsellera ha recordado que durante la pandemia ofrecía cada día una rueda de prensa en la que detallaba la cifra de muertes y de ingresos en la UCI, por lo que, cuando tras casi un año llegaron las primeras vacunas, en diciembre de 2020, fue una "esperanza": "Siempre se quiso vacunar a todo el mundo lo más rápido posible".

PUBLICIDAD

Vergés ha explicado que en todo momento siguió y "ejecutó" la estrategia acordada y actualizada en el Consejo Interterritorial, que en diciembre de 2020 fijó que el criterio prioritario para inmunizar era la edad, ya que los mayores eran los más vulnerables, por lo que se empezó a suministrar dosis de Pfizer y Moderna a los de más de 80 años.

Posteriormente, el 8 de febrero de 2021 el Consejo Interterritorial incorporó al proceso de inmunización a los colectivos esenciales, entre ellos las fuerzas y cuerpos de seguridad, con la llegada de AstraZeneca, inicialmente limitada a las personas de entre 18 y 55 años.

PUBLICIDAD

El proceso fue al principio más rápido con Mossos, policías locales y Bomberos porque entregaron sus censos con mayor agilidad, mientras que Policía Nacional y Guardia Civil pidieron en una reunión del 4 de marzo vacunarse en sus propias comisarías, lo que la Generalitat preparó "con la máxima celeridad".

Sin embargo, cuando ya se había empezado a vacunar a los agentes estatales, el Ministerio de Sanidad detuvo el 15 de marzo la inmunización con AstraZeneca hasta nuevo aviso, al detectar que había provocado algunos afectos secundarios.

PUBLICIDAD

En una reunión del Consejo Interterritorial del 22 de marzo se acordó reanudar la vacunación con Astrazeneca a partir del 24 de marzo, pero priorizando la edad, ya que era un factor determinante en las cifras de hospitalizaciones, ingresos en la UCI y mortalidad, por lo que se decidió empezar por el grupo de entre 55 y 65 años. EFE

1012266