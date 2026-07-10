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El tenis le pisa los talones al fútbol en Italia

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Carlos Expósito

Roma (Italia), 10 jul (EFE).- Jannik Sinner, Matteo Berrettini y Flavio Cobolli, entre otros, están cambiando la forma de consumir deporte en Italia. En un país tradicionalmente dominado por el fútbol, el tenis gana terreno ante un 'calcio' deprimido y en crisis: recauda más dinero, y en el último año, los aficionados al tenis han crecido un 23 %, mientras que los del fútbol han caído un 4 %.

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Según datos facilitados por la Federación Italiana de Tenis y Pádel (FITP) a EFE, 19,8 millones de personas en Italia siguieron de forma habitual estos deportes durante 2025, una cifra que se acerca a los 21,6 millones de seguidores del fútbol.

Así, la raqueta le pisa los talones al 'calcio', el rey indiscutible de los deportes en un país con una enorme cultura futbolística, pero cuyo dominio se ha visto debilitado por los malos resultados, en contraste con los éxitos cosechados por otras disciplinas.

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El deporte generó en 2023, últimos datos disponibles, unos 32.000 millones de euros de valor añadido, equivalente al 1,5% del PIB italiano. Aunque el fútbol sigue siendo el mayor contribuyente, el tenis está ganando protagonismo.

El contraste en el modelo de gestión en ambos deportes llama la atención. Mientras que el fútbol y otras disciplinas dependen de manera importante de las subvenciones y del soporte del Estado, la FITP se ha convertido en la federación más independiente del país.

Las cuentas son una clara evidencia de ello. La FITP cerró el último ejercicio (de 2025) con un valor de producción superior a los 230 millones de euros, una cifra que supera a la prevista para la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), cuya facturación, aún no difundida, se situaría en torno a los 200 millones.

En 2024, la FITP ya había rozado el liderato de esta clasificación con ingresos de 209 millones frente a los 224 millones de la FIGC. Y durante 2026, con el 'calcio' en crisis, con la selección fuera del Mundial, y con los tenistas italianos triunfando en las grandes competiciones, con Sinner como abanderado, la diferencia podría ampliarse.

El tenis transalpino atraviesa una auténtica edad de oro en Italia. No sólo por el dominio incontestable de Sinner, que hace poco completó la colección de Masters 1000, precisamente, en Roma, sino también por los triunfos de Cobolli o irrupciones como las de Matteo Arnaldi. De los cuatro semifinalistas de la pasada edición de Roland Garros, celebrada a comienzos de junio, dos eran italianos.

El fútbol sigue moviendo pasiones, adeptos y grandes contratos televisivos, pero si se analiza el deporte como una infraestructura de negocio sostenible, salud e innovación, la raqueta ya le está ganando el partido al balón en Italia.

De hecho, el tenis y el pádel ya superan al fútbol en ahorro sanitario neto anual para el Servicio Sanitario Nacional (SSN), con un impacto estimado de 23,99 millones de euros frente a los 15,45 millones atribuidos al fútbol. ¿Por qué? Por el perfil de práctica continuada de ambos deportes y por una menor incidencia de lesiones graves entre los adultos.

"Como federación, recibimos del Estado sólo el 6,4 % del valor de nuestra producción. Pero nuestro verdadero torneo es el que jugamos cada día en las escuelas italianas; el protocolo con el Ministerio de Educación nos permitirá formar a los docentes en todo el país", afirmó el presidente de la FITP, Angelo Bimaghi, el pasado mayo, poniendo énfasis también en implementar la práctica de la raqueta desde el colegio.

El tenis, y, en menor medida, el pádel (cuya práctica está aumentando considerablemente), está revolucionando el entretenimiento en Italia.

Ejemplo de ello son los eventos internacionales que acoge el país, como el Masters 1000 en Roma o las Finales ATP en Turín, que atraen a miles de aficionados de todo el mundo, generando un importante impacto económico y beneficiando a numerosos sectores vinculados al turismo y los servicios. EFE

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