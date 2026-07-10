El Senado acoge una sesión del comité que dirige la Conferencia de Asambleas Legislativas

Madrid, 10 jul (EFE).- El Senado ha acogido este viernes un encuentro del Comité Permanente de la Conferencia de las Asambleas Legislativas Regionales Europeas (CALRE), la voz del poder legislativo de las regiones en la UE.

El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha iniciado la sesión expresando su pesar por las víctimas en el incendio de Almería, y ha dado paso a la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez Bastida, presidenta de la CALRE, quien ha expresado sus condolencias también.

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El Comité Permanente de la Conferencia de las Asambleas Legislativas Regionales Europeas es el principal órgano de dirección y coordinación de la CALRE entre las reuniones de la Asamblea Plenaria.

"Se trata de una jornada de trabajo sobre los retos a los que se enfrenta el parlamentarismo en la UE", ha explicado en declaraciones a los medios Rollán antes de que comenzara la sesión.

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Bastida ha agradecido al Senado que haya acogido esta sesión de la CALRE, que suele reunirse en Bruselas, y cuya labor es consolidar el trabajo parlamentario y las instituciones democráticas.

El programa de trabajo de 2026 abordará temas como el refuerzo de la participación de las cámaras legislativas regionales en la elaboración de la normativa europea, la inteligencia artificial y la digitalización parlamentaria y la autonomía artificial, o la autonomía regional y gobernanza multinivel e intercambio de buenas prácticas parlamentarias. EFE

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