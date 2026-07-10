El rey trasmite su pésame y cariño a los familiares de las víctimas del incendio

San Javier (Murcia), 10 jul (EFE).- El rey ha transmitido este viernes su pésame, cariño y apoyo a todos los que han perdido a sus seres queridos en el incendio que desde ayer afecta a Los Gallardos, en Almería, y se ha referido a la angustia de los que padecen la incertidumbre de los que no han sido localizados.

Así lo ha señalado Felipe VI tras presidir la entrega de los despachos en la Academia General del Ejército del Aire y del Espacio (AGA)en San Javier (Murcia) acompañado por la reina, la princesa Leonor y la infanta Sofía, al inicio del cóctel posterior a la ceremonia, donde ha comunicado que no se quedarían para regresar de inmediato a Madrid y en la que ha pedido a los asistentes que se guardara un minuto de silencio.

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"Normalmente, hoy sería un día de gran celebración, pero todos saben el incendio que ayer se produjo en la provincia de Almería, que ha producido muchas víctimas”, ha indicado el rey, que ha reconocido el esfuerzo y el trabajo de todos los que están dedicados a combatir el fuego en este incendio, que se ha cobrado la vida de al menos once personas. EFE

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